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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकौन हैं IAS इशिता राठी, जिन्होंने संभाला जम्मू ADC का चार्ज? पति भी IAS

कौन हैं IAS इशिता राठी, जिन्होंने संभाला जम्मू ADC का चार्ज? पति भी IAS

चर्चित IAS अधिकारियों में शुमार इशिता राठी फिर सुर्खियों में है. AGMUT कैडर की 2022 बैच की अधिकारी इशिता राठी ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर जम्मू में अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर कार्यभार संभाला है .

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 Oct 2026 01:01 PM (IST)
चर्चित IAS अधिकारियों में शुमार इशिता राठी फिर सुर्खियों में है. AGMUT कैडर की 2022 बैच की अधिकारी इशिता राठी ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर जम्मू में अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर कार्यभार संभाला है .

यूपीएससी 2021 के टॉपर में शामिल और देश की चर्चित प्रशासनिक अधिकारियों में शुमार आईएएस अधिकारी इशिता राठी एक बार फिर सुर्खियों में है. एजीएमयूटी कैडर की 2022 बैच की अधिकारी इशिता राठी ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर जम्मू में अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर अपना कार्यभार संभाला है . इस तैनाती के साथ ही ही उनके और उनके पति आईएएस रवि सिहाग के बीच की लंबी भौगोलिक दूरियां भी समाप्त हो गई है.

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मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाली इशिता राठी इससे पहले पुडुचेरी के रायकल में बतौर जिला कलेक्टर अपने सेवाएं दे रही थी. उन्हें एजीएमयूटी कैडर आवंटित हुआ था, इसलिए उनकी पहली तैनाती पुडुचेरी में हुई थी. हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया, जहां उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को जम्मू में एडीसी के रूप में कार्यभार संभाला है.
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाली इशिता राठी इससे पहले पुडुचेरी के रायकल में बतौर जिला कलेक्टर अपने सेवाएं दे रही थी. उन्हें एजीएमयूटी कैडर आवंटित हुआ था, इसलिए उनकी पहली तैनाती पुडुचेरी में हुई थी. हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया, जहां उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को जम्मू में एडीसी के रूप में कार्यभार संभाला है.
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प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ इशिता राठी की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. उन्होंने 16 दिसंबर 2025 को अपने बैच के और चर्चित आईएएस अधिकारी रवि सिहाग से शादी की. शादी के समय रवि सिहाग को मध्य प्रदेश कैडर मिला हुआ था, जिसके चलते दोनों के बीच लगभग 3271 किलोमीटर की लंबी दूरी थी.
प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ इशिता राठी की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. उन्होंने 16 दिसंबर 2025 को अपने बैच के और चर्चित आईएएस अधिकारी रवि सिहाग से शादी की. शादी के समय रवि सिहाग को मध्य प्रदेश कैडर मिला हुआ था, जिसके चलते दोनों के बीच लगभग 3271 किलोमीटर की लंबी दूरी थी.
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हालांकि मैरिज ग्राउंड पर कैडर चेंज के नियमों के तहत 9 मार्च 2026 को रवि सिहाग का कैडर बदलकर एजीएमयूटी कर दिया गया. इसके बाद गृह मंत्रालय के प्रशासनिक फेरबदल में इशिता राठी को भी जम्मू कश्मीर भेज दिया गया. वर्तमान में आईएएस रवि सिहाग राजौरी में एडीसी के पद पर तैनात है. वहीं जम्मू से राजौरी की दूरी महज 140 किलोमीटर है.
हालांकि मैरिज ग्राउंड पर कैडर चेंज के नियमों के तहत 9 मार्च 2026 को रवि सिहाग का कैडर बदलकर एजीएमयूटी कर दिया गया. इसके बाद गृह मंत्रालय के प्रशासनिक फेरबदल में इशिता राठी को भी जम्मू कश्मीर भेज दिया गया. वर्तमान में आईएएस रवि सिहाग राजौरी में एडीसी के पद पर तैनात है. वहीं जम्मू से राजौरी की दूरी महज 140 किलोमीटर है.
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अगर इशिता राठी के परिवार की बात करें तो इशिता राठी का परिवार देश सेवा और अनुशासन के माहौल से जुड़ा है. उनकी मां मीनाक्षी राठी दिल्ली पुलिस में एएसआई है और उनके पिता आईएस राठी हेड कांस्टेबल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा उनके चाचा भी सीबीआई में तैनात हैं.
अगर इशिता राठी के परिवार की बात करें तो इशिता राठी का परिवार देश सेवा और अनुशासन के माहौल से जुड़ा है. उनकी मां मीनाक्षी राठी दिल्ली पुलिस में एएसआई है और उनके पिता आईएस राठी हेड कांस्टेबल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा उनके चाचा भी सीबीआई में तैनात हैं.
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इशिता राठी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री ली. इसके बाद मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की पढ़ाई की.
इशिता राठी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री ली. इसके बाद मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की पढ़ाई की.
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खास बात यह है कि इशिता ने यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा बिना किसी कोचिंग की मदद से अपने तीसरे प्रयास में पास की और ऑल इंडिया आठवीं रैंक हासिल की.
खास बात यह है कि इशिता ने यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा बिना किसी कोचिंग की मदद से अपने तीसरे प्रयास में पास की और ऑल इंडिया आठवीं रैंक हासिल की.
Published at : 17 Oct 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Education News IAS Officer Ishita Rathi

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