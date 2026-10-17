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कौन हैं IAS इशिता राठी, जिन्होंने संभाला जम्मू ADC का चार्ज? पति भी IAS
चर्चित IAS अधिकारियों में शुमार इशिता राठी फिर सुर्खियों में है. AGMUT कैडर की 2022 बैच की अधिकारी इशिता राठी ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर जम्मू में अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर कार्यभार संभाला है .
यूपीएससी 2021 के टॉपर में शामिल और देश की चर्चित प्रशासनिक अधिकारियों में शुमार आईएएस अधिकारी इशिता राठी एक बार फिर सुर्खियों में है. एजीएमयूटी कैडर की 2022 बैच की अधिकारी इशिता राठी ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर जम्मू में अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर अपना कार्यभार संभाला है . इस तैनाती के साथ ही ही उनके और उनके पति आईएएस रवि सिहाग के बीच की लंबी भौगोलिक दूरियां भी समाप्त हो गई है.
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Published at : 17 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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