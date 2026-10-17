कौन हैं IAS इशिता राठी, जिन्होंने संभाला जम्मू ADC का चार्ज? पति भी IAS

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाली इशिता राठी इससे पहले पुडुचेरी के रायकल में बतौर जिला कलेक्टर अपने सेवाएं दे रही थी. उन्हें एजीएमयूटी कैडर आवंटित हुआ था, इसलिए उनकी पहली तैनाती पुडुचेरी में हुई थी. हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया, जहां उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को जम्मू में एडीसी के रूप में कार्यभार संभाला है.