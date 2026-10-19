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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग

'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग

Marco Rubio on India US Trade Deal: मार्को रुबियो ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर कहा कि इसे जल्दी ही फाइनल कर लेंगे. उन्होंने रूस से तेल-गैस खरीदने के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 19 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के साथ ट्रेड डील पर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने सोमवार (19 अक्टूबर) को कहा कि दोनों देश ट्रेड डील को फाइनल करने के करीब पहुंच चुके हैं. रुबियो भारत आने वाले हैं और वे मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे.

रुबियो ने भारत दौरे से पहले कहा, 'हम इस समय भारत के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. हम ऐसा करने के बहुत करीब हैं.' रूसी तेल और गैस के मुद्दे पर रुबियो ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए अमेरिका को पिछले कुछ महीनों में कई प्रतिबंधों में छूट देनी पड़ी है.

तेल-गैस और ट्रेड डील पर क्या-क्या बोले रुबियो

आईएएनएस के मुताबिक रुबियो ने रूस से तेल-गैस खरीदने के मामले पर कहा, 'पिछले कुछ महीनों में हमें प्रतिबंधों में छूट देनी पड़ी क्यों कि उनका असर वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा था. हमें इन सभी कारकों का संतुलन बनाना होता है. हम इस समय भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और इसके काफी करीब हैं. यही वे पहलू हैं, जिन पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी छूट या इसी तरह के फैसले लेते समय विचार करते हैं.'

भारत और अमेरिका पहले चरण के व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुके हैं. हालांकि डेयरी क्षेत्र तक पहुंच का मुद्दा अब भी सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है. अमेरिका, भारत के डेयरी क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है, लेकिन भारत अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है. 

गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 20 अक्टूबर को मुंबई में मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों नेताओं के भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी. भारत-अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों और द्विपक्षीय सहयोग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करने की उम्मीद है.

इनपुट - आईएएनएस

यह भी पढ़ें : 'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 19 Oct 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
INDIA Marco Rubio India US Trade Deal
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