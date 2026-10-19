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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'

'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'

दिल्ली पुलिस के डीसीपी अभिषेक धानिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. डीसीपी के लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कहने पर सीजेपी नेता दीपके ने सवाल उठाए हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 12:01 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस के डीसीपी अभिषेक धानिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर अब बवाल मच गया है. कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस को घेरा है. डीसीपी के लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कहने पर दीपके ने सवाल उठाए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “लॉरेंस बिश्नोई साहब गैंगस्टरों के लिए दिल्ली पुलिस के मन में जो सम्मान है, काश वे यही शिष्टाचार उन छात्रों और कार्यकर्ताओं के प्रति भी 10% दिखा पाते, जो बस विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.”

हालांकि डीसीपी ने इसे स्लिप ऑफ टंग बताया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ओमबीर बिश्नोई से मुलाकात की थी, उन्हीं का नाम दिमाग में था, इसी वजह से ऐसा हुआ. बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक ज्वेलर पर फायरिंग की गई थी. इस मामले में पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

कौन हैं ओमबीर बिश्नोई 
बता दें कि डीसीपी अभिषेक धानिया दिल्ली फायरिंग मामले को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कह दिया. डीसीपी ईस्ट अभिषेक धानिया ने इसे अनजाने में हुई गलती करार दिया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके एक वरिष्ठ अधिकारी ओमबीर बिश्नोई से उनकी मुलाकात हुई थी. ओमबीर बिश्नोई डीसीपी ईस्ट के पद पर रह चुके हैं और हाल ही में रिटायर हुए हैं.

फिर चर्चा में लॉरेंस बिश्नोई
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार को मुंबई में फायरिंग हुई. इस हमले के दौरान कांच के टुकड़े लगने से टाइगर घायल हुए हैं, जबकि टाइगर के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है, फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं. ये हमला उस वक्त हुआ, जब टाइगर फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे और तभी उनकी कार जुहू के पुष्पा पार्क के पास रुकी. उसी दौरान बाइक पर सवार 3 लोग वहां पहुंचे और टाइगर की कार पर कई राउंड फायरिंग की. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 19 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
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