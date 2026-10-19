NIFT प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, फैशन की पढ़ाई करने वाले करें आवेदन

अगर आप फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपना शानदार करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. देश के सबसे प्रतिष्ठित फैशन संस्थान NIFT में एडमिशन पाने के लिए युवाओं को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है. इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को स्नातक UG और स्नातकोत्तर PG के कई लोकप्रिय डिजाइनिंग कोर्सों में दाखिला मिलता है.

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें जानना है जरूरी

NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 16 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे बिना किसी देरी के अपना फॉर्म भर सकते हैं. बिना किसी लेट फीस के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2026 तय की गई है.

अगर कोई उम्मीदवार इस तय समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म नहीं भर पाता है, तो उसे एक और मौका दिया जाएगा. छात्र 5,000 रुपये की अतिरिक्त लेट फीस का भुगतान करके 21 नवंबर 2026 तक भी अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद, यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो, तो उसे सुधारने के लिए 22 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी.

परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड का शेड्यूल

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, निफ्ट प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी 2027 को किया जाएगा. यह परीक्षा देश भर के लगभग 100 शहरों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए 21 दिसंबर 2026 को एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी जाएगी. इसके बाद उम्मीदवार 4 जनवरी 2027 से अपना आधिकारिक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

क्या है जरूरी योग्यता और कौन से हैं कोर्स

इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को B.Des, B.F.Tech, M.Des और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट जैसे कई बेहतरीन पाठ्यक्रमों में एडमिशन मिलता है. स्नातक स्तर के कोर्सों में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

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परीक्षा का पैटर्न और कैसे करें आवेदन

निफ्ट की यह प्रवेश परीक्षा दो अलग-अलग मोड में ली जाती है. इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होता है, जबकि क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट पेन-एंड-पेपर आधारित टेस्ट मोड में लिया जाता है.

इच्छुक छात्र आवेदन करने के लिए सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट NTA NIFT Registration Portal पर जा सकते हैं. यहां होमपेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक के जरिए छात्र अपना पर्सनल और एकेडमिक विवरण भरकर, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस जमा करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

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