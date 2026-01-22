हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाबड़ी खबर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को राहत; छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी

बड़ी खबर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को राहत; छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद परेशान 50 MBBS छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है JKBOPEE ने 24 जनवरी को फ्रेश काउंसलिंग का ऐलान किया है.जानें क्या है पूरा मामला

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Jan 2026 09:58 PM (IST)
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद परेशान 50 MBBS छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है JKBOPEE ने 24 जनवरी को फ्रेश काउंसलिंग का ऐलान किया है.जानें क्या है पूरा मामला

जम्मू-कश्मीर में MBBS की पढ़ाई कर रहे 50 छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है.श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने से जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था, अब सरकार ने उनके लिए नया रास्ता निकाल लिया है.

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में पढ़ रहे 50 MBBS छात्रों के लिए पिछले कई हफ्तों से हालात बेहद तनावपूर्ण थे. कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पढ़ाई आगे कैसे चलेगी और उनका करियर क्या होगा.
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में पढ़ रहे 50 MBBS छात्रों के लिए पिछले कई हफ्तों से हालात बेहद तनावपूर्ण थे. कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पढ़ाई आगे कैसे चलेगी और उनका करियर क्या होगा.
कॉलेज की मान्यता नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द की गई थी. इसके चलते वहां एडमिशन ले चुके सभी 50 MBBS छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था और वे लगातार समाधान की मांग कर रहे थे.
कॉलेज की मान्यता नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द की गई थी. इसके चलते वहां एडमिशन ले चुके सभी 50 MBBS छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था और वे लगातार समाधान की मांग कर रहे थे.
Published at : 22 Jan 2026 09:58 PM (IST)
Education MBBS Students Vaishno Devi Medical College

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
वीडियोज

Sandeep Chaudhary: पुलिस पर उठाए सवाल..जज का तबादला तत्काल! | Sambhal Violence | Anuj Chaudhary
Khabar Gawah Hai: सनातन को कौन कर रहा है बदनाम? | Prayagraj Magh Mela Row | Swami Avimukteshwaranand
ABP Report: संत VS सरकार, और बढ़ेगी रार? | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Bollywood News: तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ ट्रेंड में निक जोनस की एंट्री, फैंस हुए खुश
Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !

ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
