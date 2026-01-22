बड़ी खबर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को राहत; छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी

एक्सप्लोरर
बड़ी खबर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को राहत; छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद परेशान 50 MBBS छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है JKBOPEE ने 24 जनवरी को फ्रेश काउंसलिंग का ऐलान किया है.जानें क्या है पूरा मामला
जम्मू-कश्मीर में MBBS की पढ़ाई कर रहे 50 छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है.श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने से जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था, अब सरकार ने उनके लिए नया रास्ता निकाल लिया है.
