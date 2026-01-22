बड़ी खबर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को राहत; छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में पढ़ रहे 50 MBBS छात्रों के लिए पिछले कई हफ्तों से हालात बेहद तनावपूर्ण थे. कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पढ़ाई आगे कैसे चलेगी और उनका करियर क्या होगा.