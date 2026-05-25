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CUET JEE NEET Admission Guide: सीयूईटी, जेईई और नीट... किस एग्जाम से कौन से कॉलेज मिलते हैं? यहां जान लें सबकुछ
CUET JEE NEET admission guide : कई बार छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर CUET, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं में क्या अंतर है और किस परीक्षा से कौन से कॉलेज मिलते हैं.
भारत में 12वीं के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना लाखों छात्रों का सपना होता है, लेकिन कई बार छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर CUET, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं में क्या अंतर है और किस परीक्षा से कौन से कॉलेज मिलते हैं. कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, तो कोई देश के टॉप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाहता है. ऐसे में सही एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी होना बेहद जरूरी है. आज के समय में देश के ज्यादातर बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर ही छात्रों का चयन करते हैं. अगर छात्र सही समय पर सही परीक्षा की तैयारी कर लें, तो उन्हें देश के बेहतरीन संस्थानों में एडमिशन मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि CUET, JEE और NEET के किस एग्जाम से कौन से कॉलेज मिलते हैं.
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Published at : 25 May 2026 10:02 AM (IST)
Tags :College Admission Top Universities CUET JEE NEET
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