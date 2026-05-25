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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCUET JEE NEET Admission Guide: सीयूईटी, जेईई और नीट... किस एग्जाम से कौन से कॉलेज मिलते हैं? यहां जान लें सबकुछ

CUET JEE NEET Admission Guide: सीयूईटी, जेईई और नीट... किस एग्जाम से कौन से कॉलेज मिलते हैं? यहां जान लें सबकुछ

CUET JEE NEET admission guide : कई बार छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर CUET, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं में क्या अंतर है और किस परीक्षा से कौन से कॉलेज मिलते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 May 2026 10:02 AM (IST)
CUET JEE NEET admission guide : कई बार छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर CUET, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं में क्या अंतर है और किस परीक्षा से कौन से कॉलेज मिलते हैं.

भारत में 12वीं के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना लाखों छात्रों का सपना होता है, लेकिन कई बार छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर CUET, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं में क्या अंतर है और किस परीक्षा से कौन से कॉलेज मिलते हैं. कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, तो कोई देश के टॉप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाहता है. ऐसे में सही एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी होना बेहद जरूरी है. आज के समय में देश के ज्यादातर बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर ही छात्रों का चयन करते हैं. अगर छात्र सही समय पर सही परीक्षा की तैयारी कर लें, तो उन्हें देश के बेहतरीन संस्थानों में एडमिशन मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि CUET, JEE और NEET के किस एग्जाम से कौन से कॉलेज मिलते हैं.

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Common University Entrance Test यानी CUET एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए देश की कई केंद्रीय, राज्य और निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. यह परीक्षा खासतौर पर Arts, Commerce और Science स्ट्रीम के छात्रों के लिए काफी अहम मानी जाती है. CUET के जरिए छात्र ग्रेजुएशन और कुछ मामलों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं. इस परीक्षा से मिलने वाले बड़े कॉलेजों में University of Delhi, Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University और Jamia Millia Islamia जैसे नाम शामिल हैं.
Common University Entrance Test यानी CUET एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए देश की कई केंद्रीय, राज्य और निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. यह परीक्षा खासतौर पर Arts, Commerce और Science स्ट्रीम के छात्रों के लिए काफी अहम मानी जाती है. CUET के जरिए छात्र ग्रेजुएशन और कुछ मामलों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं. इस परीक्षा से मिलने वाले बड़े कॉलेजों में University of Delhi, Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University और Jamia Millia Islamia जैसे नाम शामिल हैं.
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CUET के जरिए छात्र कई लोकप्रिय कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इनमें B.A., B.Sc., B.Com., Journalism, Law और कुछ यूनिवर्सिटी में B.Tech. जैसे कोर्स भी शामिल हैं, अगर कोई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज जैसे मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज या हंसराज कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे CUET परीक्षा देना जरूरी होता है.
CUET के जरिए छात्र कई लोकप्रिय कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इनमें B.A., B.Sc., B.Com., Journalism, Law और कुछ यूनिवर्सिटी में B.Tech. जैसे कोर्स भी शामिल हैं, अगर कोई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज जैसे मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज या हंसराज कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे CUET परीक्षा देना जरूरी होता है.
Published at : 25 May 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
College Admission Top Universities CUET JEE NEET

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