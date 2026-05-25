Common University Entrance Test यानी CUET एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए देश की कई केंद्रीय, राज्य और निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. यह परीक्षा खासतौर पर Arts, Commerce और Science स्ट्रीम के छात्रों के लिए काफी अहम मानी जाती है. CUET के जरिए छात्र ग्रेजुएशन और कुछ मामलों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं. इस परीक्षा से मिलने वाले बड़े कॉलेजों में University of Delhi, Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University और Jamia Millia Islamia जैसे नाम शामिल हैं.