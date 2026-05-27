UPSC का बड़ा बदलाव, पहली बार रिजल्ट से पहले जारी हुई प्रीलिम्स Answer Key

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom UPSC ने पहली बार प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की.

यह बदलाव प्रक्रियात्मक सुधार है, जिससे उम्मीदवार मुख्य परीक्षा की तैयारी करें.

8 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने 83 शहरों के 2072 केंद्रों पर परीक्षा दी.

देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा को लेकर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. लाखों उम्मीदवारों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने पहली बार CSE Prelims 2026 की Answer Key रिजल्ट से पहले जारी कर दी है. इस फैसले ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है.

24 मई को देशभर में हुई UPSC प्रीलिम्स परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. IAS, IPS और IFS जैसी बड़ी सेवाओं में जाने का सपना लेकर छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे थे. परीक्षा खत्म होने के बाद हमेशा की तरह इस बार भी कोचिंग संस्थानों की अनऑफिशियल Answer Key सोशल मीडिया पर घूमने लगी थीं, लेकिन अब UPSC ने खुद आधिकारिक Answer Key जारी करके उम्मीदवारों को बड़ी राहत दे दी है.

पहली बार बदला UPSC का तरीका

अब तक UPSC की परंपरा यही रही थी कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही Final Answer Key जारी की जाती थी. यानी उम्मीदवारों को अपने सही और गलत जवाब जानने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था. लेकिन इस बार आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए प्रीलिम्स के तुरंत बाद Provisional Answer Key जारी कर दी.

इस कदम को UPSC की सबसे बड़ी प्रक्रियात्मक सुधारों में से एक माना जा रहा है. इससे उम्मीदवार अब बिना देरी किए अपनी तैयारी का सही अंदाजा लगा सकेंगे और मुख्य परीक्षा यानी Mains की तैयारी जल्दी शुरू कर पाएंगे.

उम्मीदवार अब दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

सिर्फ Answer Key जारी करना ही नहीं, UPSC ने छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया है. इसके लिए आयोग ने खास “Question Paper Representation Portal” शुरू किया है.अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो वह उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके साथ उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में जरूरी सबूत और जानकारी भी देनी होगी.



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ऐसे करें Answer Key चेक

सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

होमपेज पर “What’s New” सेक्शन में जाएं

वहां UPSC CSE Answer Key लिंक पर क्लिक करें

अब GS Paper 1 और GS Paper 2 की Answer Key चुनें

PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी

इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें

देशभर में बने 2072 परीक्षा केंद्र

इस बार UPSC प्रीलिम्स परीक्षा देश के 83 शहरों में आयोजित की गई. आयोग के अनुसार कुल 2072 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. लगभग 8.19 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से करीब 67 प्रतिशत छात्र परीक्षा में शामिल हुए.

दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. यहां 144 केंद्रों पर 70 हजार से ज्यादा छात्र पहुंचे. इसके बाद हैदराबाद और पटना का नंबर रहा. वहीं लद्दाख के कारगिल में सबसे कम 98 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.



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