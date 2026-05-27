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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC का बड़ा बदलाव, पहली बार रिजल्ट से पहले जारी हुई प्रीलिम्स Answer Key

UPSC का बड़ा बदलाव, पहली बार रिजल्ट से पहले जारी हुई प्रीलिम्स Answer Key

UPSC ने CSE Prelims 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. अब उम्मीदवार आधिकारिक आंसर की देखकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 May 2026 04:27 PM (IST)
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  • UPSC ने पहली बार प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की.
  • यह बदलाव प्रक्रियात्मक सुधार है, जिससे उम्मीदवार मुख्य परीक्षा की तैयारी करें.
  • 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने 83 शहरों के 2072 केंद्रों पर परीक्षा दी.

देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा को लेकर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. लाखों उम्मीदवारों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने पहली बार CSE Prelims 2026 की Answer Key रिजल्ट से पहले जारी कर दी है. इस फैसले ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है.

24 मई को देशभर में हुई UPSC प्रीलिम्स परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. IAS, IPS और IFS जैसी बड़ी सेवाओं में जाने का सपना लेकर छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे थे. परीक्षा खत्म होने के बाद हमेशा की तरह इस बार भी कोचिंग संस्थानों की अनऑफिशियल Answer Key सोशल मीडिया पर घूमने लगी थीं, लेकिन अब UPSC ने खुद आधिकारिक Answer Key जारी करके उम्मीदवारों को बड़ी राहत दे दी है.

पहली बार बदला UPSC का तरीका

अब तक UPSC की परंपरा यही रही थी कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही Final Answer Key जारी की जाती थी. यानी उम्मीदवारों को अपने सही और गलत जवाब जानने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था. लेकिन इस बार आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए प्रीलिम्स के तुरंत बाद Provisional Answer Key जारी कर दी.

इस कदम को UPSC की सबसे बड़ी प्रक्रियात्मक सुधारों में से एक माना जा रहा है. इससे उम्मीदवार अब बिना देरी किए अपनी तैयारी का सही अंदाजा लगा सकेंगे और मुख्य परीक्षा यानी Mains की तैयारी जल्दी शुरू कर पाएंगे.

उम्मीदवार अब दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

सिर्फ Answer Key जारी करना ही नहीं, UPSC ने छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया है. इसके लिए आयोग ने खास “Question Paper Representation Portal” शुरू किया है.अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो वह उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके साथ उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में जरूरी सबूत और जानकारी भी देनी होगी.

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ऐसे करें Answer Key चेक

  • सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर “What’s New” सेक्शन में जाएं
  • वहां UPSC CSE Answer Key लिंक पर क्लिक करें
  • अब GS Paper 1 और GS Paper 2 की Answer Key चुनें
  • PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी
  • इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें

देशभर में बने 2072 परीक्षा केंद्र

इस बार UPSC प्रीलिम्स परीक्षा देश के 83 शहरों में आयोजित की गई. आयोग के अनुसार कुल 2072 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. लगभग 8.19 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से करीब 67 प्रतिशत छात्र परीक्षा में शामिल हुए.

दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. यहां 144 केंद्रों पर 70 हजार से ज्यादा छात्र पहुंचे. इसके बाद हैदराबाद और पटना का नंबर रहा. वहीं लद्दाख के कारगिल में सबसे कम 98 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Education UPSC CSE 2026 Answer Key UPSC Prelims Answer Key 2026
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