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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाAMU में MBBS की फीस जानकर चौंक जाएंगे आप, इतने कम खर्च में बन सकते हैं डॉक्टर

AMU में MBBS की फीस जानकर चौंक जाएंगे आप, इतने कम खर्च में बन सकते हैं डॉक्टर

अगर आप कम खर्च में MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो AMU आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. जानिए फीस, सीटें, हॉस्टल, स्कॉलरशिप और कटऑफ से जुड़ी पूरी जानकारी....

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 May 2026 08:46 AM (IST)
अगर आप कम खर्च में MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो AMU आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. जानिए फीस, सीटें, हॉस्टल, स्कॉलरशिप और कटऑफ से जुड़ी पूरी जानकारी....

देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में शामिल AMU का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JNMC) हर साल हजारों NEET उम्मीदवारों की पहली पसंद बनता है. कम फीस और बेहतर मेडिकल ट्रेनिंग की वजह से यहां एडमिशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है.

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AMU के JNMC में MBBS कोर्स के लिए कुल 145 सीटें उपलब्ध हैं. यह कोर्स फुल टाइम मोड में कराया जाता है.कॉलेज में छात्रों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है.
AMU के JNMC में MBBS कोर्स के लिए कुल 145 सीटें उपलब्ध हैं. यह कोर्स फुल टाइम मोड में कराया जाता है.कॉलेज में छात्रों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है.
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MBBS कोर्स की कुल फीस लगभग 2.24 लाख रुपये है. पहले साल छात्रों को करीब 55,900 रुपये जमा करने होते हैं.सरकारी मेडिकल कॉलेज होने की वजह से यहां फीस काफी कम मानी जाती है.
MBBS कोर्स की कुल फीस लगभग 2.24 लाख रुपये है. पहले साल छात्रों को करीब 55,900 रुपये जमा करने होते हैं.सरकारी मेडिकल कॉलेज होने की वजह से यहां फीस काफी कम मानी जाती है.
Published at : 21 May 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Education Medical Admission NEET 2026 MBBS Fees 2026

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