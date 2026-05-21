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AMU में MBBS की फीस जानकर चौंक जाएंगे आप, इतने कम खर्च में बन सकते हैं डॉक्टर
अगर आप कम खर्च में MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो AMU आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. जानिए फीस, सीटें, हॉस्टल, स्कॉलरशिप और कटऑफ से जुड़ी पूरी जानकारी....
देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में शामिल AMU का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JNMC) हर साल हजारों NEET उम्मीदवारों की पहली पसंद बनता है. कम फीस और बेहतर मेडिकल ट्रेनिंग की वजह से यहां एडमिशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है.
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Published at : 21 May 2026 08:46 AM (IST)
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