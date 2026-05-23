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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षायोगी सरकार का बड़ा प्लान? शिक्षामित्रों को जल्द मिल सकता है नया तोहफा

योगी सरकार का बड़ा प्लान? शिक्षामित्रों को जल्द मिल सकता है नया तोहफा

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों और पार्ट टाइम अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी. जाने कब से लागू माना जाएगा यह मानदेय. इसके अलावा इन्हें एक और गिफ्ट मिल सकता है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 May 2026 10:44 AM (IST)
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों और पार्ट टाइम अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी. जाने कब से लागू माना जाएगा यह मानदेय. इसके अलावा इन्हें एक और गिफ्ट मिल सकता है?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षामित्रों और पार्ट टाइम अनुदेशकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

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सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षा कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. साथ ही आने वाले समय में इनकी सेवा अवधि को लेकर भी अपडेट आ सकता है.
सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षा कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. साथ ही आने वाले समय में इनकी सेवा अवधि को लेकर भी अपडेट आ सकता है.
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योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया है. पहले शिक्षामित्रों को हर महीने 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.लंबे समय से शिक्षामित्र संगठन मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया.
योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया है. पहले शिक्षामित्रों को हर महीने 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.लंबे समय से शिक्षामित्र संगठन मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया.
Published at : 23 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Education UP JObs

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