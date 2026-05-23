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योगी सरकार का बड़ा प्लान? शिक्षामित्रों को जल्द मिल सकता है नया तोहफा
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों और पार्ट टाइम अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी. जाने कब से लागू माना जाएगा यह मानदेय. इसके अलावा इन्हें एक और गिफ्ट मिल सकता है?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षामित्रों और पार्ट टाइम अनुदेशकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
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