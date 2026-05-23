योगी सरकार का बड़ा प्लान? शिक्षामित्रों को जल्द मिल सकता है नया तोहफा

योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया है. पहले शिक्षामित्रों को हर महीने 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.लंबे समय से शिक्षामित्र संगठन मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया.