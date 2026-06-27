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हिंदी न्यूज़शिक्षाअब महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक, कल होने वाली परीक्षा रद्द

अब महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक, कल होने वाली परीक्षा रद्द

महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को पेपर लीक होने के बाद को स्थगित कर दिया गया है.शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद छात्रों को अब नई तारीख का इंतजार रहेगा.यहां जानें पूरी डिटेल्स...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 27 Jun 2026 02:20 PM (IST)
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महाराष्ट्र में एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था चर्चा में आ गई है. जानकारी के मुताबिक टेट परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका के कारण प्रशासन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा जोकि 28 जून 2026 को होनी थी. उसको रद्द कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि ठाणे इलाके से प्रश्न पत्र बाहर आने के की जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंची थी. जिसके बाद प्रशासन ने  28 जून को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया है.

लाखों उम्मीदवारों पर पड़ेगा इसका असर

शिक्षा विभाग के फैसले के बाद राज्य वर्ष के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को झटका लगा है. कई उम्मीदवार लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा केंद्र जाने की तैयारी पूरी कर चुके थे. अचानक आये इस फैसले से  उम्मीदवारों के बीच में निराशा देखने को मिल रही है.

अब छात्रों को नई तारीख का इंतजार

पेपर लीक होने की जानकारी के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. कि पेपर लीक की आशंका कैसे बनी और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं. अब अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तारीख की घोषणा का इंतजार है.

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इससे पहले भी हुआ था पेपर लीक

कल होने वाली परीक्षा में पूरे राज्य में करीब चार लाख 28 हजार उम्मीदवार शामिल होने वाले थे. राज्य भर के 1028 केंद्रों पर कल यह परीक्षा होने वाली थी. लेकिन पेपर लीक होने की वजह से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटक गया है.बता दे इससे पहले भी  2025 में भी पेपर लीक हुआ था.तब महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पेपर लीक होने की खबर आई थी.

लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले

लगातार आ रहे पेपर लिख के मामलों ने परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. अभी कुछ समय पहले ही NEET परीक्षा को लेकर विवाद और पेपर लीक का मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ था. और अब महाराष्ट्र TET परीक्षा को लेकर सामने आयी इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. छात्रों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से उनकी मेहनत और तैयारी प्रभावित होती है.और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी

परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नाराजगी और निराशा जताई. अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर सख्त जांच होने की बात आती है तो बालों और कपड़ों की भी जांच की जाती है. लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो तो उसके लिए जिम्मेदारी तय नहीं होती है. कई परीक्षार्थियों ने बताया की स्कूल की जिम्मेदारियां घर के काम और नौकरी के बीच परीक्षा की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है. कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक काफी मेहनत लगी, लेकिन परीक्षा टलने से वे मानसिक रूप से परेशान और निराश महसूस कर रहे हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Education Paper Leak Breaking News Abp News MAHA TET Exam Cancelled
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