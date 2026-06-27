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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन? जानें पूरा माजरा

अभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन? जानें पूरा माजरा

Abhishek Sharma Fifty Debate Explained: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने फिफ्टी लगाई थी या नहीं. इस विषय पर बवाल मचा हुआ है, जानिए क्या है इसका पूरा सच.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 06:31 PM (IST)
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शुक्रवार को आयरलैंड क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आयरलैंड ने पहली बार भारत को हराया. पहला टी20 मैच टीम इंडिया की इस हार के अलावा एक अन्य कारण से भी चर्चा में आ गया है. दरअसल सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा के अर्धशतक को लेकर बवाल मचा हुआ है.

दरअसल भारतीय टीम 183 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तभी एक आंकड़ा सामने आता है कि अभिषेक ने 19 गेंद में पचास रन पूरे कर लिए हैं. क्रिकबज पर स्टैट पब्लिश किया जाता है कि अभिषेक टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने पांच बार 20 या उससे कम गेंदों में फिफ्टी लगाई है. यह आंकड़ा अब भी इस प्लैटफॉर्म के 'X' अकाउंट पर उपलब्ध है. 

लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि स्कोरबोर्ड पर अभिषेक का स्कोर 20 गेंद में 49 रन दिखाया जा रहा है, जबकि लाइव कमेंट्री के दौरान दिखाया गया कि अभिषेक ने फिफ्टी पूरी कर ली है. लाइव स्कोर शेयरिंग प्लैटफॉर्म क्रिकबज पर छपे इसी स्कोर पर बवाल मचा हुआ है. क्रिकबज ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान साझा नहीं किया है. हालांकि कमेंट्री के दौरान पब्लिश किए गए उस आंकड़े को हटा लिया गया है, जिसमें बताया गया था कि अभिषेक ने 20 या उससे कम गेंद में पांचवीं बार फिफ्टी पूरी की है.

क्रिकबज ने उस आंकड़े को भी हटा दिया है, जिसमें बताया गया था कि अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में आयरलैंड के खिलाफ तीसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाई है. सारा बवाल क्रिकबज एप पर उपलब्ध आंकड़ों के कारण खड़ा हुआ है.

फिफ्टी लगाई या नहीं

सच्चाई यह है कि अभिषेक शर्मा ने फिफ्टी लगाई थी और उन्होंने 19 गेंदों में ही पचास रन पूरे किए थे. भारत बनाम आयरलैंड सीरीज के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर 'सोनी स्पोर्ट्स' ने लाइव टीवी पर दिखाया था कि अभिषेक की फिफ्टी पूरी हो गई है और उन्होंने बल्ला ऊपर उठाकर अर्धशतक का जश्न भी मनाया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 27 Jun 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma India Vs Ireland IND Vs IRE T20
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