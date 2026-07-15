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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Politics: 'यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं...' राजा वडिंग को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल ने सौंपी रिपोर्ट

Punjab Politics: 'यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं...' राजा वडिंग को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल ने सौंपी रिपोर्ट

Punjab Politics: कांग्रेस की पंजाब इकाई में कलह के बीच भूपेश बघेल ने हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी है. हालांकि बघेल ने कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 15 Jul 2026 12:31 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में मची कलह के बीच राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गुट ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वडिंग को हटाने की मांग की है.

इस मांग के बीच पंजाब की रिपोर्ट प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल को सौंप दी है. रिपोर्ट सौंपने के बाद बघेल ने पंजाब में अध्यक्ष बदलने पर प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है. बघेल ने दावा किया कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा.

क्या आपने राहुल गांधी से बात की?- भूपेश बघेल

पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप में बदलाव की खबरों पर कांग्रेस नेता और पंजाब के लिए AICC के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा, क्या आपने राहुल गांधी से बात की? अखबारों को जो लिखना है, लिखने दें. मुझे जो कहना था, मैं कह चुका हूं.  आप जो खबरें चलाते हैं, उन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. आप जो चाहें चलाएं... यह बच्चों का खेल नहीं है.

अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद हाईकमान पंजाब को लेकर क्या फैसला करता है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 15 Jul 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Punjab News Punjab Politics CONGRESS Punjab Election 2027
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