NEET UG Result 2026: एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. पेपर लीक के आरोपी के बाद दोबारा आयोजित की गई इस परीक्षा के नतीजों के साथ अब मेडिकल, डेंटल, आयुष और दूसरे अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस बार भी देशभर से लाखों छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट में कई ऐसे आंकड़े सामने आए जो पिछले वर्षों से अलग तस्वीर दिखाते हैं. खास बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर रहा और टॉप स्कोरर भी दो छात्रों ने संयुक्त रूप से हासिल किया.

इन दो छात्रों ने टॉप की नीट परीक्षा

इस बार पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया. पूरे देश में केवल 19 उम्मीदवार ही 700 से ज्यादा अंक हासिल कर सके, जबकि 138 छात्रों ने 690 से ज्यादा स्कोर किया. इन टॉप 138 उम्मीदवारों में 93 प्रतिशत पहली बार नीट देने वाले थे और 99 प्रतिशत की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच रही.

पिछले साल से 1.15 लाख छात्र कम हुए सफल

एनटीए के अनुसार इस बार कुल 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा क्वालीफाई की है, पिछले साल यह संख्या 12.37 लाख थी. यानी इस बार करीब 1.15 लाख कम उम्मीदवार सफल हुए, हालांकि सफलता दर लगभग 56 प्रतिशत रही, जिससे साफ है कि सफल उम्मीदवारों की संख्या घटने की बड़ी वजह कम अटेंडेंस रही. करीब 22.80 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में लगभग 20 लाख उम्मीदवार ही शामिल हुए थे. वहीं नीट री एग्जाम 21 जून को देश के 551 शहर और विदेश के 14 शहरों में बनाए गए 5,440 केंद्रों पर आयोजित किया गया.

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किस कैटेगरी में कितने सफल उम्मीदवार?

एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा सफल उम्मीदवार ओबीसी-एनसीएल कैटेगरी से रहे. इसके बाद जनरल, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों का स्थान रहा. ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के 5.12 लाख उम्मीदवार सफल रहे, जनरल कैटेगरी के 2.91 लाख उम्मीदवार सफल रहे, एससी के 1.59 लाख, ईडब्ल्यूएस के 95,026 उम्मीदवार सफल रहे. इनके अलावा एसटी के 63,716, पीडब्ल्यूबीडी 3,666 और पीडब्ल्यूडी के 303 उम्मीदवार सफल रहे.

कितने छात्रों ने कितने अंक हासिल किए?

इस बार परीक्षा में हाई स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या भी सामने आई है. 700 या 700 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 19 उम्मीदवार थे, वहीं 650 या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले 1,492 उम्मीदवार थे. इसके अलावा 600 या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले 10,160 उम्मीदवार थे, वहीं 500 या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले 90,780 उम्मीदवार थे.

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