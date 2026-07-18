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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG Result 2026: नीट में पिछले साल से 1.15 लाख कम हुए सफल अभ्यर्थी, सिर्फ 11.21 लाख ने परीक्षा की क्वालिफाई

NEET UG Result 2026: नीट में पिछले साल से 1.15 लाख कम हुए सफल अभ्यर्थी, सिर्फ 11.21 लाख ने परीक्षा की क्वालिफाई

NEET UG Result 2026: एनटीए के अनुसार इस बार कुल 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा क्वालीफाई की है, पिछले साल यह संख्या 12.37 लाख थी. यानी इस बार करीब 1.15 लाख कम उम्मीदवार सफल हुए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Jul 2026 02:42 PM (IST)
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NEET UG Result 2026: एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. पेपर लीक के आरोपी के बाद दोबारा आयोजित की गई इस परीक्षा के नतीजों के साथ अब मेडिकल, डेंटल, आयुष और दूसरे अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस बार भी देशभर से लाखों छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट में कई ऐसे आंकड़े सामने आए जो पिछले वर्षों से अलग तस्वीर दिखाते हैं. खास बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर रहा और टॉप स्कोरर भी दो छात्रों ने संयुक्त रूप से हासिल किया.

इन दो छात्रों ने टॉप की नीट परीक्षा

इस बार पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया. पूरे देश में केवल 19 उम्मीदवार ही 700 से ज्यादा अंक हासिल कर सके, जबकि 138 छात्रों ने 690 से ज्यादा स्कोर किया. इन टॉप 138 उम्मीदवारों में 93 प्रतिशत पहली बार नीट देने वाले थे और 99 प्रतिशत की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच रही.

पिछले साल से 1.15 लाख छात्र कम हुए सफल

एनटीए के अनुसार इस बार कुल 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा क्वालीफाई की है, पिछले साल यह संख्या 12.37 लाख थी. यानी इस बार करीब 1.15 लाख कम उम्मीदवार सफल हुए, हालांकि सफलता दर लगभग 56 प्रतिशत रही, जिससे साफ है कि सफल उम्मीदवारों की संख्या घटने की बड़ी वजह कम अटेंडेंस रही. करीब 22.80 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में लगभग 20 लाख उम्मीदवार ही शामिल हुए थे. वहीं नीट री एग्जाम 21 जून को देश के 551 शहर और विदेश के 14 शहरों में बनाए गए 5,440 केंद्रों पर आयोजित किया गया.

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किस कैटेगरी में कितने सफल उम्मीदवार?

एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा सफल उम्मीदवार ओबीसी-एनसीएल कैटेगरी से रहे. इसके बाद जनरल, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों का स्थान रहा. ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के 5.12 लाख उम्मीदवार सफल रहे, जनरल कैटेगरी के 2.91 लाख उम्मीदवार सफल रहे, एससी के 1.59 लाख, ईडब्ल्यूएस के 95,026 उम्मीदवार सफल रहे. इनके अलावा एसटी के 63,716, पीडब्ल्यूबीडी 3,666 और पीडब्ल्यूडी के 303 उम्मीदवार सफल रहे.

कितने छात्रों ने कितने अंक हासिल किए?

इस बार परीक्षा में हाई स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या भी सामने आई है. 700 या 700 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 19 उम्मीदवार थे, वहीं 650 या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले 1,492 उम्मीदवार थे. इसके अलावा 600 या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले 10,160 उम्मीदवार थे, वहीं 500 या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले 90,780 उम्मीदवार थे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Jul 2026 02:42 PM (IST)
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