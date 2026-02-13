NASA समर इंटर्नशिप छात्रों को मिलेगा स्पेस मिशन पर काम करने का मौका,जानें आवेदन प्रक्रिया

इस इंटर्नशिप के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि आवेदन के लिए केवल STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है. जिन छात्रों की स्पेस, रिसर्च या इनोवेशन में रुचि है, वे भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.