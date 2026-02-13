हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNASA समर इंटर्नशिप छात्रों को मिलेगा स्पेस मिशन पर काम करने का मौका,जानें आवेदन प्रक्रिया

NASA समर इंटर्नशिप छात्रों को मिलेगा स्पेस मिशन पर काम करने का मौका,जानें आवेदन प्रक्रिया

स्पेस और साइंस में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए शानदार मौका, NASA का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है, यहां जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Feb 2026 10:07 AM (IST)
स्पेस और साइंस में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए शानदार मौका, NASA का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है, यहां जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया.

NASA ने साल 2026 के लिए समर पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है. यह इंटर्नशिप खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों को NASA के साथ काम करने और असली प्रोजेक्ट्स पर अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.

1/6
इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है, इसलिए छात्रों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है.
इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है, इसलिए छात्रों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है.
2/6
इस इंटर्नशिप के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि आवेदन के लिए केवल STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है. जिन छात्रों की स्पेस, रिसर्च या इनोवेशन में रुचि है, वे भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.
इस इंटर्नशिप के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि आवेदन के लिए केवल STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है. जिन छात्रों की स्पेस, रिसर्च या इनोवेशन में रुचि है, वे भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.
Published at : 13 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Education NASA Internship 2026

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
'अडल्ट डायपर से GST हटे, 6 महीने में करें फैसला', दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम
'अडल्ट डायपर से GST हटे, 6 महीने में करें फैसला', दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
'अडल्ट डायपर से GST हटे, 6 महीने में करें फैसला', दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम
'अडल्ट डायपर से GST हटे, 6 महीने में करें फैसला', दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो, ये नेटवर्क किया गया था इस्तेमाल
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो
ट्रेंडिंग
मुंह में स्ट्रॉ लगाई और तालाब से बिल्ली ने पकड़ ली मछली, वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा
मुंह में स्ट्रॉ लगाई और तालाब से बिल्ली ने पकड़ ली मछली, वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा
शिक्षा
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
जनरल नॉलेज
Golf Ball Holes: गोल्फ की गेंद में क्यों होते हैं गड्ढे, जानें क्या है इसके पीछे की वजह
गोल्फ की गेंद में क्यों होते हैं गड्ढे, जानें क्या है इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget