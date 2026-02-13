एक्सप्लोरर
NASA समर इंटर्नशिप छात्रों को मिलेगा स्पेस मिशन पर काम करने का मौका,जानें आवेदन प्रक्रिया
स्पेस और साइंस में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए शानदार मौका, NASA का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है, यहां जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया.
NASA ने साल 2026 के लिए समर पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है. यह इंटर्नशिप खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों को NASA के साथ काम करने और असली प्रोजेक्ट्स पर अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.
Published at : 13 Feb 2026 10:07 AM (IST)
