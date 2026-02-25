हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाआज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा

आज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा

आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा जरिया बन चुकी है,जानिए कौन सा कोर्से हो सकता है आपके लिए फायदेमंद ?

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Feb 2026 03:09 PM (IST)
आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा जरिया बन चुकी है,जानिए कौन सा कोर्से हो सकता है आपके लिए फायदेमंद ?

आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिर्फ नई तकनीक नहीं रही, बल्कि कमाई का बड़ा साधन बन चुकी है. बड़ी-बड़ी कंपनियां AI स्किल रखने वाले लोगों को अच्छे पैकेज पर नौकरी दे रही हैं. अगर आप भी तरक्की और ज्यादा इनकम चाहते हैं, तो AI सीखना आपके लिए सही कदम हो सकता है.

1/6
अच्छी बात यह है कि अब कई AI कोर्स बिल्कुल मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इन्हें कोई भी घर बैठे कर सकता है.इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट और सीखने की लगन चाहिए.
अच्छी बात यह है कि अब कई AI कोर्स बिल्कुल मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इन्हें कोई भी घर बैठे कर सकता है.इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट और सीखने की लगन चाहिए.
2/6
आज हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल हो रहा है चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन या स्पोर्ट्स. डेटा समझना, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना और ऑटोमेशन करना जैसी स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिन लोगों के पास ये स्किल है, उनके लिए नौकरी के मौके भी ज्यादा हैं और सैलरी भी बेहतर मिलती है.
आज हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल हो रहा है चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन या स्पोर्ट्स. डेटा समझना, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना और ऑटोमेशन करना जैसी स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिन लोगों के पास ये स्किल है, उनके लिए नौकरी के मौके भी ज्यादा हैं और सैलरी भी बेहतर मिलती है.
Published at : 25 Feb 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Education Artificial Intelligence Skill Development Course

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
कितने दिन की लगातार छुट्टी लेने पर IPS पर होती है कार्रवाई, क्या हैं सरकारी नौकरी के नियम?
कितने दिन की लगातार छुट्टी लेने पर IPS पर होती है कार्रवाई, क्या हैं सरकारी नौकरी के नियम?
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
शिक्षा
आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं पायलट? जानिए क्या कहते हैं DGCA के नियम
आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं पायलट? जानिए क्या कहते हैं DGCA के नियम
शिक्षा
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम महिला को दूसरी शादी की इजाजत? पुरानी शादी का क्या होगा, जानें शरियत का कानून
पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम महिला को दूसरी शादी की इजाजत? पुरानी शादी का क्या होगा, जानें शरियत का कानून
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget