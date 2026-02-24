होली के रंग भी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी; छुट्टियों में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई और मस्ती जानें कैसे ?

होली की छुट्टियों में पढ़ाई करते समय सबसे जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान दें. नए या कम महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर समय खर्च करने के बजाय पुराने पेपर और अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स पहले पढ़ें. इससे न केवल समय बचता है, बल्कि बोर्ड एग्जाम में आत्मविश्वास भी बढ़ता है.