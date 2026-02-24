होली के रंग भी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी; छुट्टियों में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई और मस्ती जानें कैसे ?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाहोली के रंग भी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी; छुट्टियों में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई और मस्ती जानें कैसे ?

होली की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं साथ ही  बोर्ड एग्जाम  भी  चल रहे हैं ऐसे में बच्चे चाहते हैं कि होली का पूरा मजा लें, लेकिन साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह पूरी हो जाए, ऐसे में अपनाये ये टिप्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 24 Feb 2026 02:19 PM (IST)
बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और बीच में होली की छुट्टियां आ गई है. ऐसे समय में बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई और होली दोनों कैसे साथ-साथ हों. सही टाइम मैनेजमेंट और सावधानियों के साथ यह बिल्कुल संभव है.

छुट्टियों में सबसे पहले एक आसान और रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना जरूरी है. दिन में लगभग 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए रखें और बाकी समय होली के रंग और मजे  के लिए सुरक्षित रखें. इससे बच्चे दोनों का संतुलन बना सकते हैं.
होली की छुट्टियों में पढ़ाई करते समय सबसे जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान दें. नए या कम महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर समय खर्च करने के बजाय पुराने पेपर और अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स पहले पढ़ें. इससे न केवल समय बचता है, बल्कि बोर्ड एग्जाम में आत्मविश्वास भी बढ़ता है.
Published at : 24 Feb 2026 02:19 PM (IST)
Education Board Exam Tips Holiday Study Plan

