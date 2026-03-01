हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया 275 एसओ पदों का नोटिफिकेशन, आवेदन की लास्ट डेट 23 मार्च

यह भर्ती प्रौद्योगिकी और जोखिम से जुड़े अलग-अलग पदों के लिए की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसकी आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू हो चुकी है

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Mar 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं और आईटी, साइबर सिक्योरिटी या जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एक्सपीरियंस रखते हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 275 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती प्रौद्योगिकी और जोखिम से जुड़े अलग-अलग पदों के लिए की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसकी आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 23 मार्च 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें, ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके. 

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

1. उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. वहां New Registration ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी भरें.

2. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, जो SMS और ईमेल के जरिए भेजा जाएगा.

3. लॉगिन करके पूरा आवेदन फॉर्म सावधानी से भरें. स

4. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें (फोटो, सिग्नेचर, प्रमाण पत्र आदि).

5. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

6. Save and Next ऑप्शन से फॉर्म की जानकारी दोबारा जांच लें.

7. अंतिम सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें. 

8. बैंक ने साफ कहा है कि एक बार फॉर्म जमा होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी तरह जांच लें. 

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

ये 275 पद अलग-अलग तकनीकी और जोखिम संबंधी क्षेत्रों में बांटे गए हैं, जैसे जावा और .NET सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल चैनल मैनेजमेंट, सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, नेटवर्क और क्लाउड मैनेजमेंट, विंडोज और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस, DevSecOps, जोखिम प्रबंधन, आईटी ऑफिसर या जेन एआई. 

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

ज्यादातर पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में बीई/बीटेक या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए.  साथ ही अलग-अलग पदों के लिए 2 से 10 वर्ष तक का कार्य एक्सपीरियंस जरूरी है. कुछ पदों के लिए ओरेकल, रेड हैट, वीएमवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े सर्टिफिकेट जरूरी या वांछनीय हो सकते हैं. 

Published at : 01 Mar 2026 06:33 PM (IST)
