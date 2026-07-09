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हिंदी न्यूज़शिक्षाAI से लेकर Python तक... CBSE छात्रों को देगा भविष्य की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग; शुरू किए फ्री के कोर्स

AI से लेकर Python तक... CBSE छात्रों को देगा भविष्य की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग; शुरू किए फ्री के कोर्स

सीबीएसई ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए AI, Python, Cyber Security समेत 19 मुफ्त ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू किए हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 09 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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  • ये छात्रों को भविष्य के करियर के लिए तैयार करेंगे.

अगर आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं और नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), पाइथन प्रोग्रामिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए 19 फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए हैं. इन कोर्स की मदद से छात्र स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल दुनिया की नई स्किल्स भी सीख सकेंगे.

ये सभी कोर्स एनआईईएलआईटी डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. सबसे खास बात यह है कि इन कोर्स के लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी. विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं.

8वीं से 12वीं तक के छात्र उठा सकते हैं फायदा

इन ऑनलाइन कोर्स का लाभ कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र ले सकते हैं. बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आधुनिक तकनीकों से भी परिचित कराना है. इससे उन्हें स्कूल स्तर पर ही उन विषयों की शुरुआती समझ मिल जाएगी, जिनकी आने वाले समय में सबसे ज्यादा मांग रहने वाली है.

AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे विषय शामिल

इन 19 कोर्स में कई ऐसे विषय शामिल किए गए हैं, जो आज की डिजिटल दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जेनरेटिव AI, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, VLSI डिजाइन, 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की जानकारी हासिल कर सकेंगे.

इसके अलावा AWS DevSecOps के बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस स्तर के कोर्स, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, चिपक्राफ्ट, डीपक्राफ्ट स्टूडियो, RTL, IP Integration और SoC Signoff जैसे विशेष पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए गए हैं.

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भविष्य के करियर की तैयारी में मिलेगी मदद

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI, डेटा, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे. ऐसे में अगर छात्र स्कूल के दौरान ही इन तकनीकों की बुनियादी जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें उच्च शिक्षा और करियर में काफी फायदा मिलेगा. यही वजह है कि सीबीएसई छात्रों में डिजिटल स्किल्स और प्रोग्रामिंग की समझ विकसित करने पर जोर दे रहा है.

डेढ़ घंटे से लेकर 20 घंटे तक के कोर्स

इन ऑनलाइन कोर्स की अवधि एक जैसी नहीं है. कुछ कोर्स ऐसे हैं जिन्हें करीब डेढ़ घंटे में पूरा किया जा सकता है, जबकि कुछ एडवांस कोर्स 20 घंटे या उससे अधिक समय के हैं. छात्र अपनी रुचि और उपलब्ध समय के अनुसार किसी भी कोर्स का चयन कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

इन कोर्स में दाखिला लेने के लिए इच्छुक छात्रों को NIELIT Digital University (NDU) के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा. वहां अपनी पसंद का कोर्स चुनकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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