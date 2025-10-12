मैथिली ठाकुर सिर्फ मंचों की ही नहीं, सोशल मीडिया की भी सुपरस्टार हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूज और लाखों फॉलोवर्स हैं. उनके फैंस उन्हें प्यार से 'जूनियर बिहार कोकिला' कहते हैं. मैथिली की आवाज़ मैथिली, भोजपुरी या हिंदी किसी भी भाषा में हो, दिल को छू जाती है. उनके गीतों में लोकधुनों की मिठास और उनकी सादगी साफ झलकती है.