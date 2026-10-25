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हिंदी न्यूज़शिक्षाइंजीनियरिंग के बाद Mtech या MBA, किसमें ज्यादा है स्कोप

इंजीनियरिंग के बाद Mtech या MBA, किसमें ज्यादा है स्कोप

इंजीनियरिंग के बाद MTech करें या MBA, जॉब मार्केट में किस डिग्री का है सबसे ज्यादा दबदबा, जानें दोनों के करियर स्कोप, प्लेसमेंट पैकेज, टॉप जॉब प्रोफाइल्स और आपके लिए सबसे सही विकल्प

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 25 Oct 2026 10:31 PM (IST)
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B.Tech या B.E. की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आगे क्या किया जाए. नौकरी की तलाश करने के अलावा उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के पास मुख्य रूप से दो बड़े रास्ते होते हैं, पहला MTech और दूसरा MBA. अक्सर छात्र इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद किस कोर्स को चुनने में ज्यादा बेहतर स्कोप और मोटी तनख्वाह मिलेगी. शिक्षा विशेषज्ञों और हालिया प्लेसमेंट रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों ही कोर्सेज का अपना अलग महत्व है और छात्र का चयन उसके करियर के लक्ष्य और तकनीकी या मैनेजमेंट स्किल्स में रुचि पर निर्भर होना चाहिए.

तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता और MTech का स्कोप

अगर आप इंजीनियरिंग के बाद अपनी कोर ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो MTech एक बेहतरीन विकल्प है. MTech कोर्स पूरी तरह से तकनीकी विशेषज्ञता, रिसर्च और नई तकनीकों के विकास पर केंद्रित होता है.

इस कोर्स को करने के बाद छात्रों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विंग, टेक कंपनियों में सीनियर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और कोडिंग एक्सपर्ट के रूप में काम करने के दरवाजे खुल जाते हैं. इसके अलावा ISRO, DRDO और BHEL जैसे प्रतिष्ठित सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों में भी MTech डिग्री धारकों की भारी मांग रहती है.

कॉरपोरेट जगत में नेतृत्व और MBA की मांग

दूसरी तरफ, यदि कोई इंजीनियरिंग छात्र तकनीकी काम से हटकर बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में कदम रखना चाहता है, तो उसके लिए MBA सबसे शानदार रास्ता माना जाता है. इंजीनियरिंग के साथ MBA की डिग्री का कॉरपोरेट जगत में बहुत बड़ा दबदबा है, क्योंकि कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जो तकनीक को भी समझें और बिजनेस को भी संभाल सकें.

देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों जैसे IIM से MBA करने वाले इंजीनियर्स को प्रॉडक्ट मैनेजर, कंसलटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर और बिजनेस एनालिस्ट जैसे बड़े पदों पर सीधी नियुक्तियां मिलती हैं. कॉरपोरेट सेक्टर में MBA करने वाले युवाओं का शुरुआती पैकेज 12 लाख से लेकर 25 लाख रुपये सालाना तक जा सकता है, जो अनुभव के साथ करोड़ों में बदल जाता है.

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किस कोर्स को चुनने पर मिलती है ज्यादा सैलरी?

जब बात सीधे तौर पर कमाई और सैलरी पैकेजेस की आती है, तो शुरुआती और दीर्घकालिक स्तर पर MBA का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को बिजनेस ग्रोथ और फैसले लेने की जिम्मेदारी के कारण ज्यादा तेजी से प्रमोशन और हाइक मिलती है.

हालांकि, MTech करने वाले उन छात्रों को भी बराबर या उससे अधिक का पैकेज मिलता है जो AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसी आधुनिक तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं. साधारण कॉलेजों से MTech करने के मुकाबले देश के शीर्ष IITs या NITs से MTech करना ही करियर को सही रफ्तार देता है, जबकि MBA में भी कॉलेज की ब्रांड वैल्यू सैलरी तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Education News
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