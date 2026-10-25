Jee main 2026 का सिलेबस हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जेईई मेन 2027 का सिलेबस जारी कर दिया है. छात्र अब अपने विषयों के अनुसार टॉपिक्स की जानकारी लेकर पढ़ाई की योजना बना सकते हैं. इस बार सिलेबस में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है. बीई और बीटेक में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा में गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के कुल 54 यूनिट शामिल हैं.

जेईई मेन 2027 के सिलेबस में क्या है खास?

जेईई मेन 2027 की परीक्षा देने वाले छात्रों को तीन मुख्य विषयों की तैयारी करनी होगी. गणित में 14 यूनिट रखी गई हैं, जबकि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में 20-20 यूनिट शामिल हैं. इस तरह तीनों विषयों को मिलाकर कुल 54 यूनिट बनती हैं. इस साल सिलेबस में बदलाव नहीं होने के कारण छात्र पिछले साल के सिलेबस और अपनी तैयारी के नोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. पर पढ़ाई शुरू करने से पहले नए सिलेबस को जरूर देख लें, ताकि किसी जरूरी टॉपिक की तैयारी छूट न जाए.

गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा?

गणित में ऐल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर और प्रॉबेबिलिटी जैसे विषय शामिल हैं. फिजिक्स में मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, ग्रैविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और एटम से जुड़े विषय पढ़ने होंगे.



वहीं केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, सॉल्यूशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स शामिल हैं. छात्रों को तीनों विषयों की तैयारी के लिए बराबर समय देने की कोशिश करनी चाहिए.

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बीआर्क और बीप्लानिंग के छात्रों के लिए भी सिलेबस जारी

जेईई मेन के जरिए इंजीनियरिंग के अलावा आर्किटेक्चर और प्लानिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भी परीक्षा होती है. बीआर्क के प्रश्नपत्र में गणित, योग्यता परीक्षा और ड्रॉइंग टेस्ट शामिल हैं. वहीं बीप्लानिंग के प्रश्नपत्र में गणित, योग्यता परीक्षा और योजना से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.

इन पाठ्यक्रमों की तैयारी करने वाले छात्रों को अपने चुने हुए प्रश्नपत्र के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए. सिलेबस की पीडीएफ देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां संबंधित सिलेबस खोलकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं. पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास करने से भी परीक्षा के सवालों को समझने और तैयारी की दिशा तय करने में मदद मिलती है.

ऐसे करें सिलेबस डाउनलोड

जेईई मेन 2027 का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां वेबसाइट पर दिए गए सिलेबस या संबंधित नोटिस के लिंक को खोलें. इसके बाद अपने कोर्स के अनुसार सिलेबस चुनें. सिलेबस की पीडीएफ स्क्रीन पर खुलने के बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करें और फाइल अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लें. इससे आप परीक्षा की तैयारी करते समय कभी भी सिलेबस देख सकते हैं.

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