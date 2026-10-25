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हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board 2028: 9वीं और 11वीं के छात्र अब इस तारीख तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

Bihar Board 2028: 9वीं और 11वीं के छात्र अब इस तारीख तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

बिहार बोर्ड ने 2028 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की समयसीमा 6 नवंबर तक बढ़ाई है. छूटे हुए विद्यार्थियों को आवेदन का एक और मौका मिला है. जानें पूरी जानकारी.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 25 Oct 2026 06:41 PM (IST)
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बिहार में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने वर्ष 2028 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा नहीं हो पाया था.

बोर्ड के इस फैसले का सीधा संबंध कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से है. कक्षा 9 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2028 की मैट्रिक परीक्षा के लिए किया जाएगा, जबकि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का पंजीकरण इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जरूरी है. समयसीमा बढ़ने का लाभ उन्हीं पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनका पंजीकरण अभी बाकी है. वहीं जिन छात्रों का पंजीकरण हो चुका है, वे अपने स्कूल से इसकी जानकारी ले सकते हैं.

6 नवंबर तक मिलेगा रजिस्ट्रेशन का मौका

बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाकर 6 नवंबर 2026 कर दी है. इससे पहले आवेदन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी. अब स्कूलों को 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक उन पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण पूरा करने का अवसर मिलेगा, जो पहले इस प्रक्रिया से छूट गए थे. इस फैसले का उद्देश्य पंजीकरण पूरे करने के लिए स्कूलों को अतिरिक्त समय देना है. बोर्ड की व्यवस्था के अनुसार संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को अपने लॉगिन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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कक्षा 9 और 11 के लिए अलग-अलग पोर्टल

बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था अलग-अलग रखी है. स्कूल प्रमुखों को संस्थान की यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके छूटे हुए विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज करना होगी. विद्यार्थियों को अपने स्कूल के कार्यालय से यह जानकारी लेनी चाहिए कि उनका नाम पंजीकरण सूची में शामिल है या नहीं.

जानकारी सही होना जरूरी

जिन विद्यार्थियों का पंजीकरण पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे छात्र अपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं. वहीं  जिनका पंजीकरण बाकी है, उन्हें अंतिम तारीख से पहले संबंधित स्कूल से संपर्क करना चाहिए. आवेदन के दौरान पर्सनल और एकडमिक जानकारी सही होना भी महत्वपूर्ण है. नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारियों में गलती होने पर आगे की प्रोसेस में परेशानी हो सकती है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
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