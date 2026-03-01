हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाफैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं, 10वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?

फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं, 10वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?

अगर आपको रंगों से खेलना पसंद है, नए-नए कपड़ों के डिजाइन बनाना अच्छा लगता है, या आप हमेशा ट्रेंड में रहना चाहते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए बेहतरीन करियर साबित हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Mar 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

आज के दौर में फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा और आकर्षक करियर बन चुका है. बदलते ट्रेंड, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और नए-नए ब्रांड्स की एंट्री ने फैशन इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाया है. अब फैशन डिजाइनिंग को एक सम्मानजनक और अच्छी कमाई वाला प्रोफेशन माना जाता है. अगर आपको रंगों से खेलना पसंद है, नए-नए कपड़ों के डिजाइन बनाना अच्छा लगता है, या आप हमेशा ट्रेंड में रहना चाहते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए बेहतरीन करियर साबित हो सकता है. अच्छी बात यह है कि आप 10वीं के बाद भी इस क्षेत्र में शुरुआत कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं और इसमें 10वीं के बाद करियर कैसे बनाएं. 

 क्या 10वीं के बाद फैशन डिजाइनर बन सकते हैं?

10वीं के बाद फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, लेकिन बड़े डिग्री कोर्स के लिए 12वीं पास होना जरूरी होता है, लेकिन 10वीं के बाद भी आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करके इस फील्ड में कदम रख सकते हैं. ये कोर्स आपको फैशन की बुनियादी जानकारी देते हैं और शुरुआती स्तर की नौकरी के लिए तैयार करते हैं. 

 इसमें 10वीं के बाद करियर कैसे बनाएं

1. सर्टिफिकेट कोर्स (6 महीने – 1 साल) - अगर आप कम समय में फैशन की बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स अच्छा विकल्प है. इनमें फैशन डिजाइनिंग सर्टिफिकेट, फैशन इलस्ट्रेशन, ड्रेस डिजाइनिंग, बेसिक सिलाई और पैटर्न मेकिंग शामिल हो सकते हैं.  इन कोर्स की खासियत यह है कि इनमें जल्दी स्किल सिखाई जाती है और आप छोटे स्तर पर काम शुरू कर सकते हैं. 

2. डिप्लोमा कोर्स (1 – 2 साल) - डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट से थोड़ा ज्यादा गहराई में पढ़ाई करवाते हैं. प्रमुख डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन या डिप्लोमा इन अपैरल टेक्नोलॉजी शामिल हैं. इन कोर्स में डिजाइनिंग, कपड़े की पहचान, पैटर्न बनाना, गारमेंट कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाती है. इससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

3. डिग्री कोर्स (12वीं के बाद) - अगर आप फैशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम और अच्छी सैलरी चाहते हैं, तो 12वीं के बाद डिग्री कोर्स करना बेहतर रहता है. इसमें मुख्य डिग्री कोर्स B.Des (फैशन डिजाइन), B.Sc इन फैशन डिजाइन या B.FTech (बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी) शामिल हैं. ये कोर्स 3 से 4 साल के होते हैं और बड़े ब्रांड्स में काम करने का मौका देते हैं. 

फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं और एडमिशन कैसे लें?

10वीं या 12वीं पास करने के बाद अपने पसंदीदा संस्थान की वेबसाइट पर जाएं.ऑनलाइन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट अपलोड करें. आवेदन फीस जमा करें. कुछ बड़े संस्थानों में प्रवेश परीक्षा या इंटरव्यू भी हो सकता है. ऑनलाइन कोर्स के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करना ही काफी होता है. 

10वीं के बाद फैशन डिजाइन में करियर के अवसर

कोर्स पूरा करने के बाद आप  सहायक डिजाइनर, फैशन इलस्ट्रेटर, टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, बुटीक ओनर या गारमेंट प्रोडक्शन असिस्टेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं.आप सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नौकरी पा सकते हैं. इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री और बड़े फैशन ब्रांड्स में भी अवसर मिलते हैं. 

फैशन डिजाइनिंग में सैलरी कितनी मिलती है?

शुरुआत में सैलरी 2 से 4 लाख रुपये सालाना तक हो सकती है. एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ने पर यह 6 से 10 लाख रुपये सालाना या उससे ज्यादा भी हो सकती है. अगर आप अपना खुद का बुटीक या ब्रांड शुरू करते हैं, तो कमाई की कोई सीमा नहीं होती है. 

 यह भी पढ़ें - क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 01 Mar 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Fashion Designing Course Fashion Designer After 10th Fashion Designing Salary Fashion Designer Career
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं, 10वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?
फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं, 10वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?
शिक्षा
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
‘राणाबाली’ का नया वीडियो सॉन्ग ‘ओ मेरे साजन’ हुआ रिलीज, ऑनस्क्रीन भी शादी करते दिखा कपल
‘राणाबाली’ का नया वीडियो सॉन्ग ‘ओ मेरे साजन’ हुआ रिलीज, ऑनस्क्रीन भी शादी करते दिखा कपल
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर फिर किया हमला | Netanyahu | ALi Khamenei | Trump
US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Dubai Missile Attack: अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget