फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं, 10वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?

आज के दौर में फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा और आकर्षक करियर बन चुका है. बदलते ट्रेंड, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और नए-नए ब्रांड्स की एंट्री ने फैशन इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाया है. अब फैशन डिजाइनिंग को एक सम्मानजनक और अच्छी कमाई वाला प्रोफेशन माना जाता है. अगर आपको रंगों से खेलना पसंद है, नए-नए कपड़ों के डिजाइन बनाना अच्छा लगता है, या आप हमेशा ट्रेंड में रहना चाहते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए बेहतरीन करियर साबित हो सकता है. अच्छी बात यह है कि आप 10वीं के बाद भी इस क्षेत्र में शुरुआत कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं और इसमें 10वीं के बाद करियर कैसे बनाएं.

क्या 10वीं के बाद फैशन डिजाइनर बन सकते हैं?

10वीं के बाद फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, लेकिन बड़े डिग्री कोर्स के लिए 12वीं पास होना जरूरी होता है, लेकिन 10वीं के बाद भी आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करके इस फील्ड में कदम रख सकते हैं. ये कोर्स आपको फैशन की बुनियादी जानकारी देते हैं और शुरुआती स्तर की नौकरी के लिए तैयार करते हैं.

इसमें 10वीं के बाद करियर कैसे बनाएं

1. सर्टिफिकेट कोर्स (6 महीने – 1 साल) - अगर आप कम समय में फैशन की बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स अच्छा विकल्प है. इनमें फैशन डिजाइनिंग सर्टिफिकेट, फैशन इलस्ट्रेशन, ड्रेस डिजाइनिंग, बेसिक सिलाई और पैटर्न मेकिंग शामिल हो सकते हैं. इन कोर्स की खासियत यह है कि इनमें जल्दी स्किल सिखाई जाती है और आप छोटे स्तर पर काम शुरू कर सकते हैं.

2. डिप्लोमा कोर्स (1 – 2 साल) - डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट से थोड़ा ज्यादा गहराई में पढ़ाई करवाते हैं. प्रमुख डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन या डिप्लोमा इन अपैरल टेक्नोलॉजी शामिल हैं. इन कोर्स में डिजाइनिंग, कपड़े की पहचान, पैटर्न बनाना, गारमेंट कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाती है. इससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

3. डिग्री कोर्स (12वीं के बाद) - अगर आप फैशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम और अच्छी सैलरी चाहते हैं, तो 12वीं के बाद डिग्री कोर्स करना बेहतर रहता है. इसमें मुख्य डिग्री कोर्स B.Des (फैशन डिजाइन), B.Sc इन फैशन डिजाइन या B.FTech (बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी) शामिल हैं. ये कोर्स 3 से 4 साल के होते हैं और बड़े ब्रांड्स में काम करने का मौका देते हैं.

फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं और एडमिशन कैसे लें?

10वीं या 12वीं पास करने के बाद अपने पसंदीदा संस्थान की वेबसाइट पर जाएं.ऑनलाइन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट अपलोड करें. आवेदन फीस जमा करें. कुछ बड़े संस्थानों में प्रवेश परीक्षा या इंटरव्यू भी हो सकता है. ऑनलाइन कोर्स के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करना ही काफी होता है.

10वीं के बाद फैशन डिजाइन में करियर के अवसर

कोर्स पूरा करने के बाद आप सहायक डिजाइनर, फैशन इलस्ट्रेटर, टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, बुटीक ओनर या गारमेंट प्रोडक्शन असिस्टेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं.आप सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नौकरी पा सकते हैं. इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री और बड़े फैशन ब्रांड्स में भी अवसर मिलते हैं.

फैशन डिजाइनिंग में सैलरी कितनी मिलती है?

शुरुआत में सैलरी 2 से 4 लाख रुपये सालाना तक हो सकती है. एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ने पर यह 6 से 10 लाख रुपये सालाना या उससे ज्यादा भी हो सकती है. अगर आप अपना खुद का बुटीक या ब्रांड शुरू करते हैं, तो कमाई की कोई सीमा नहीं होती है.

