लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन
UPPSC ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है. आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 07:03 AM (IST)
