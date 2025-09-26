हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन

UPPSC ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है. आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

26 Sep 2025 07:03 AM (IST)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लॉ में स्नातक होना अनिवार्य है. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी.
इस भर्ती में आवेदन शुल्क वर्ग के आधार पर तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क 125 रुपए है. वहीं, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 65 रुपए और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए केवल 25 रुपए रखा गया है.
असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के चयन के लिए चार चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसके बाद मेन्स एग्जाम लिया जाएगा.
चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा और अंत में मेडिकल एग्जाम के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य और सक्षम उम्मीदवार ही इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होंगे.
चयनित उम्मीदवारों को 47,600 से 1,51,100 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य अलाउंस और भत्तों का भी लाभ मिलेगा. यह वेतन और सुविधाएं इस पद को और भी आकर्षक बनाती हैं.
उम्मीदवारों को सबसे पहले uppsc.up.nic.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सब्मिट कर दें. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी.
