Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब
RPSC School Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल लेक्चरर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. भर्ती के लिए 3 अक्टूबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है.
शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर (School Education)- 2025 (Agriculture) पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.
