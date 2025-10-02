हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब

Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब

RPSC School Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल लेक्चरर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. भर्ती के लिए 3 अक्टूब​र 2025 तक आवेदन किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Oct 2025 08:11 AM (IST)
RPSC School Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल लेक्चरर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. भर्ती के लिए 3 अक्टूब​र 2025 तक आवेदन किया जा सकता है.

शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर (School Education)- 2025 (Agriculture) पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

इच्छुक उम्मीदवार अब rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर 3 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
इच्छुक उम्मीदवार अब rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर 3 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 500 रिक्त पद भरे जाने हैं. भर्ती का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में नियुक्त करना है.
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 500 रिक्त पद भरे जाने हैं. भर्ती का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में नियुक्त करना है.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, जो 1 जनवरी 2026 के अनुसार निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, जो 1 जनवरी 2026 के अनुसार निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये भुगतान करना होगा. SC, ST, OBC, PwBD और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 400 रुपये है. उम्मीदवार शुल्क ऑनलाइन या बैंक माध्यम से भुगतान कर सकते हैं.
आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये भुगतान करना होगा. SC, ST, OBC, PwBD और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 400 रुपये है. उम्मीदवार शुल्क ऑनलाइन या बैंक माध्यम से भुगतान कर सकते हैं.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध School Lecturer Registration 2025 लिंक पर क्लिक करें. नए रजिस्ट्रेशन के तहत अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध School Lecturer Registration 2025 लिंक पर क्लिक करें. नए रजिस्ट्रेशन के तहत अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
इसके बाद उम्मीदवार लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सब्मिट करें. आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें.
इसके बाद उम्मीदवार लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सब्मिट करें. आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें.
Published at : 02 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Embed widget