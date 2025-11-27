एक्सप्लोरर
राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई
राइट्स लिमिटेड ने 400 असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे.
राइट्स लिमिटेड ने इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में असिस्टेंट मैनेजर के 400 पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 25 दिसंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार राइट्स के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
Published at : 27 Nov 2025 07:54 AM (IST)
Tags :JOB RITES Recruitment 2025 RITES JOB
