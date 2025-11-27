हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नौकरी
राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई

राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई

राइट्स लिमिटेड ने 400 असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Nov 2025 07:54 AM (IST)
राइट्स लिमिटेड ने 400 असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे.

राइट्स लिमिटेड ने इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में असिस्टेंट मैनेजर के 400 पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 25 दिसंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार राइट्स के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

1/6
इस भर्ती में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, रसायन, आईटी, फूड टेक्नोलॉजी और फार्मा सहित कई विभागों में पद जारी किए गए हैं. क्षेत्रवार रिक्तियों की बात करें तो उत्तर क्षेत्र में 149, पूर्वी में 97, पश्चिम में 92 और दक्षिण क्षेत्र में 62 पद शामिल हैं.
इस भर्ती में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, रसायन, आईटी, फूड टेक्नोलॉजी और फार्मा सहित कई विभागों में पद जारी किए गए हैं. क्षेत्रवार रिक्तियों की बात करें तो उत्तर क्षेत्र में 149, पूर्वी में 97, पश्चिम में 92 और दक्षिण क्षेत्र में 62 पद शामिल हैं.
2/6
भर्ती के तहत सिविल 120, इलेक्ट्रिकल 55, मैकेनिकल 150, एस एंड टी 10, मेटलर्जी 26, रासायनिक 11, आईटी 14, फूड टेक्नोलॉजी 12 और फार्मा 2 पद भरे जाएंगे.
भर्ती के तहत सिविल 120, इलेक्ट्रिकल 55, मैकेनिकल 150, एस एंड टी 10, मेटलर्जी 26, रासायनिक 11, आईटी 14, फूड टेक्नोलॉजी 12 और फार्मा 2 पद भरे जाएंगे.
3/6
पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पूर्णकालिक स्नातक डिग्री रखी गई है. सभी इंजीनियरिंग शाखाओं में संबंधित विषय से ग्रेजुएशन जरूरी है. वहीं फार्मा के लिए फार्मेसी में स्नातक डिग्री मांगी गई है.
पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पूर्णकालिक स्नातक डिग्री रखी गई है. सभी इंजीनियरिंग शाखाओं में संबंधित विषय से ग्रेजुएशन जरूरी है. वहीं फार्मा के लिए फार्मेसी में स्नातक डिग्री मांगी गई है.
4/6
उम्मीदवार के पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है. ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या पीएचडी रिसर्च को अनुभव में नहीं गिना जाएगा.
उम्मीदवार के पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है. ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या पीएचडी रिसर्च को अनुभव में नहीं गिना जाएगा.
5/6
उम्र सीमा की बात करें तो 25 दिसंबर 2025 तक अधिकतम उम्र 40 वर्ष तय की गई है. ओबीसी को 3 साल, एससी/एसटी को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी.
उम्र सीमा की बात करें तो 25 दिसंबर 2025 तक अधिकतम उम्र 40 वर्ष तय की गई है. ओबीसी को 3 साल, एससी/एसटी को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी.
6/6
आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये + टैक्स, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये + टैक्स रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.
आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये + टैक्स, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये + टैक्स रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.
Published at : 27 Nov 2025 07:54 AM (IST)
JOB RITES Recruitment 2025 RITES JOB

Embed widget