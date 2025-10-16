हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाRITES में निकली 600 पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई

RITES में निकली 600 पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई

RITES Limited ने 600 वरिष्ठ तकनीकी सहायक पदों के लिए भर्ती शुरू की है. योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 तक rites.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 16 Oct 2025 02:27 PM (IST)
RITES Limited ने 600 वरिष्ठ तकनीकी सहायक पदों के लिए भर्ती शुरू की है. योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 तक rites.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (RITES Limited) ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 600 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस से पढ़ाई कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है.

1/6
इस भर्ती के लिए आवेदन RITES की आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
इस भर्ती के लिए आवेदन RITES की आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
2/6
इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, एस एंड टी, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक डिप्लोमा होना जरूरी है. रसायन विज्ञान (Chemistry) विषय के लिए उम्मीदवार के पास पूर्णकालिक बी.एससी. डिग्री जरूरी है. अगर उम्मीदवार के पास इससे उच्च योग्यता है, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री या पीजी डिग्री, तो वह भी आवेदन करने के पात्र होंगे.
इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, एस एंड टी, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक डिप्लोमा होना जरूरी है. रसायन विज्ञान (Chemistry) विषय के लिए उम्मीदवार के पास पूर्णकालिक बी.एससी. डिग्री जरूरी है. अगर उम्मीदवार के पास इससे उच्च योग्यता है, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री या पीजी डिग्री, तो वह भी आवेदन करने के पात्र होंगे.
3/6
उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए. ध्यान रहे कि प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शिक्षण या शोध फेलोशिप को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा. न्यूनतम अंकों की बात करें तो सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक जरूरी हैं, जबकि SC, ST, OBC (NCL) और PWD उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45% रखी गई है.
उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए. ध्यान रहे कि प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शिक्षण या शोध फेलोशिप को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा. न्यूनतम अंकों की बात करें तो सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक जरूरी हैं, जबकि SC, ST, OBC (NCL) और PWD उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45% रखी गई है.
4/6
वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी. OBC, SC, ST, PWD, पूर्व सैनिक और जम्मू-कश्मीर निवासी उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार राहत मिलेगी, जबकि PWD उम्मीदवारों को विशेष रूप से 10 साल की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा.
वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी. OBC, SC, ST, PWD, पूर्व सैनिक और जम्मू-कश्मीर निवासी उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार राहत मिलेगी, जबकि PWD उम्मीदवारों को विशेष रूप से 10 साल की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा.
5/6
सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 प्लस टैक्स रखा गया है. EWS, SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 100 प्लस टैक्स तय किया गया है.
सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 प्लस टैक्स रखा गया है. EWS, SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 100 प्लस टैक्स तय किया गया है.
6/6
इन पदों के लिए मूल वेतन 16,338 प्रति माह निर्धारित किया गया है. सभी भत्तों सहित कुल मासिक CTC 29,735 होगी और वार्षिक CTC लगभग 3,56,819 रुपये तक पहुंच जाएगी.
इन पदों के लिए मूल वेतन 16,338 प्रति माह निर्धारित किया गया है. सभी भत्तों सहित कुल मासिक CTC 29,735 होगी और वार्षिक CTC लगभग 3,56,819 रुपये तक पहुंच जाएगी.
Published at : 16 Oct 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
JOB RITES Recruitment 2025 RITES Senior Technical Assistant Vacancy

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ट्रेंडिंग
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget