RITES में निकली 600 पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
RITES Limited ने 600 वरिष्ठ तकनीकी सहायक पदों के लिए भर्ती शुरू की है. योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 तक rites.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (RITES Limited) ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 600 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस से पढ़ाई कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है.
Published at : 16 Oct 2025 02:27 PM (IST)
शिक्षा
