हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीRBI में निकली वैकेंसी के लिए आवेदन का मौका आज, तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई

RBI में निकली वैकेंसी के लिए आवेदन का मौका आज, तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 120 पद पर वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आज आवेदन करने की लास्ट डेट है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Sep 2025 08:43 AM (IST)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 120 पद पर वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आज आवेदन करने की लास्ट डेट है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड बी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और अब इसकी आवेदन की अंतिम तारीख आज, 30 सितंबर 2025 है.

1/6
इस भर्ती के तहत कुल 120 रिक्त पद भरे जाएंगे. जो युवा बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है. इच्छुक अभ्यर्थी तुरंत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
इस भर्ती के तहत कुल 120 रिक्त पद भरे जाएंगे. जो युवा बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है. इच्छुक अभ्यर्थी तुरंत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
2/6
इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना जरूरी है. सामान्य पदों के लिए 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री आवश्यक है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पास प्रतिशत में 5% की छूट दी गई है.
इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना जरूरी है. सामान्य पदों के लिए 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री आवश्यक है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पास प्रतिशत में 5% की छूट दी गई है.
3/6
इसके अलावा, उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में भी नियमानुसार छूट दी गई है.
इसके अलावा, उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में भी नियमानुसार छूट दी गई है.
4/6
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये (+18% GST) है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये (+18% GST) रखा गया है.
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये (+18% GST) है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये (+18% GST) रखा गया है.
5/6
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ibpsreg.ibps.in/rbioaug25/ पर जाएं. होम पेज पर “Click here for New Registration” लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें.
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ibpsreg.ibps.in/rbioaug25/ पर जाएं. होम पेज पर “Click here for New Registration” लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें.
6/6
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके शेष विवरण भरें. अब हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें. अंत में उम्मीदवार उसका प्रिंट निकाल लें.
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके शेष विवरण भरें. अब हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें. अंत में उम्मीदवार उसका प्रिंट निकाल लें.
Published at : 30 Sep 2025 08:43 AM (IST)
Tags :
JObs RBI Grade B 2025 RBI Officer Recruitment

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
लाइफस्टाइल
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
जनरल नॉलेज
नागपुर में है संघ का हेडक्वार्टर, जानें कहां लगी थी RSS की पहली शाखा?
नागपुर में है संघ का हेडक्वार्टर, जानें कहां लगी थी RSS की पहली शाखा?
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget