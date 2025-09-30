एक्सप्लोरर
RBI में निकली वैकेंसी के लिए आवेदन का मौका आज, तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 120 पद पर वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आज आवेदन करने की लास्ट डेट है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड बी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और अब इसकी आवेदन की अंतिम तारीख आज, 30 सितंबर 2025 है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Sep 2025 08:43 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
आईआईटी मद्रास में नौकरी का सुनहरा मौका, 37 पदों पर निकली भर्ती; 27 सितंबर से करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion