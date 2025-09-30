RBI में निकली वैकेंसी के लिए आवेदन का मौका आज, तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना जरूरी है. सामान्य पदों के लिए 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री आवश्यक है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पास प्रतिशत में 5% की छूट दी गई है.