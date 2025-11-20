हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई

Assistant Teacher Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में टीईटी पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड 19 नवंबर से असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Nov 2025 06:29 PM (IST)
अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. देश के एक राज्य असिस्टेंट टीचर के हजारों पदों पर भर्ती निकली है.

पश्चिम बंगाल के टीईटी (Teacher Eligibility Test) पास कर चुके हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का ऑनलाइन पोर्टल 19 नवंबर से खोल दिया गया है. यह घोषणा टीईटी 2023 के परिणाम 24 सितंबर को जारी होने के बाद सामने आई है.
सितंबर के तीसरे सप्ताह में ही शिक्षा मंत्री ने बताया था कि 13,421 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी. ये सभी पद राज्य संचालित और राज्य मान्यता प्राप्त प्राथमिक तथा जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के लिए हैं.
अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का ऑनलाइन पोर्टल 19 नवंबर 2025 से सक्रिय कर दिया जाएगा, जहां टीईटी पास अभ्यर्थी आसानी से लॉग इन कर आवेदन भर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पोर्टल खुलते ही आवेदन कर दें, ताकि आखिरी समय में होने वाली तकनीकी समस्या से बचा जा सके.
इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज जैसे टीईटी स्कोरकार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो पहले से तैयार कर कर रखें. इससे आवेदन भरना और भी आसान हो जाएगा.
हालांकि टीईटी पास उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा, लेकिन अंतिम चयन लिखित प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही होगा. इसलिए अभ्यर्थियों को पूरी प्रक्रिया के दौरान अपडेट रहना जरूरी है. इसके लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखना चाहिए.
Published at : 20 Nov 2025 06:29 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

