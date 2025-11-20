एक्सप्लोरर
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई
Assistant Teacher Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में टीईटी पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड 19 नवंबर से असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है.
अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. देश के एक राज्य असिस्टेंट टीचर के हजारों पदों पर भर्ती निकली है.
Published at : 20 Nov 2025 06:29 PM (IST)
