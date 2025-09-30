हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
8वें वेतन आयोग से NSG के कमांडो को कितना होगा फायदा? जानें वर्तमान सैलरी

8वें वेतन आयोग से NSG के कमांडो को कितना होगा फायदा? जानें वर्तमान सैलरी

8वें वेतन आयोग के तहत NSG कमांडो की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Sep 2025 04:39 PM (IST)
8वें वेतन आयोग के तहत NSG कमांडो की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के कमांडो हमेशा साहस और समर्पण के प्रतीक रहे हैं आतंकवाद, हाई रिस्क ऑपरेशन और देश की सुरक्षा के लिए ये दिन-रात तत्पर रहते हैं अब 8वें वेतन आयोग के बाद अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं.

ग्रुप कमांडर को प्रति माह 1 लाख रुपये से 1.25 लाख रुपये स्क्वाड्रन कमांडर ,प्रति माह 90,000रुपये से 1 लाख रुपये ,टीम कमांडर प्रति माह 80,000 रुपये से 90,000 रुपये सैलरी मिलती है.
ग्रुप कमांडर को प्रति माह 1 लाख रुपये से 1.25 लाख रुपये स्क्वाड्रन कमांडर ,प्रति माह 90,000रुपये से 1 लाख रुपये ,टीम कमांडर प्रति माह 80,000 रुपये से 90,000 रुपये सैलरी मिलती है.
इन बेसिक सैलरी के अलावा NSG और SPG कमांडो को टास्क और ड्यूटी के अनुसार भत्ते और अलाउंस मिलते हैं साथ ही रहने, भोजन और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए आवास और तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं.
इन बेसिक सैलरी के अलावा NSG और SPG कमांडो को टास्क और ड्यूटी के अनुसार भत्ते और अलाउंस मिलते हैं साथ ही रहने, भोजन और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए आवास और तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं.
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू हो सकता है यानी वर्तमान सैलरी को 2.57 से गुणा कर नई सैलरी तय की जाएगी.
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू हो सकता है यानी वर्तमान सैलरी को 2.57 से गुणा कर नई सैलरी तय की जाएगी.
ग्रुप कमांडर 1 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये 2.57 लाख रुपये 3.21 लाख रुपये , स्क्वाड्रन कमांडर 90,000 , 1 लाख रुपये अब 2.31 2.57 लाख ,टीम कमांडर: 80,000 90,000 अब 2.05 2.31 लाख रुपये
ग्रुप कमांडर 1 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये 2.57 लाख रुपये 3.21 लाख रुपये , स्क्वाड्रन कमांडर 90,000 , 1 लाख रुपये अब 2.31 2.57 लाख ,टीम कमांडर: 80,000 90,000 अब 2.05 2.31 लाख रुपये
कमांडो के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाता है स्वास्थ्य और फिटनेस की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें नियमित ट्रेनिंग और विशेष ऑपरेशन का मौका मिलता है.
कमांडो के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाता है स्वास्थ्य और फिटनेस की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें नियमित ट्रेनिंग और विशेष ऑपरेशन का मौका मिलता है.
कमांडो को करियर में आगे बढ़ने, नई जिम्मेदारियां निभाने और विशेष मिशनों में भाग लेने के अवसर मिलते रहते हैं यह उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर मजबूत बनाता है.
कमांडो को करियर में आगे बढ़ने, नई जिम्मेदारियां निभाने और विशेष मिशनों में भाग लेने के अवसर मिलते रहते हैं यह उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर मजबूत बनाता है.
Published at : 30 Sep 2025 04:39 PM (IST)
