​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

अब जानते हैं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया. सबसे पहले उम्मीदवार nsktu.ac.in पर जाएं, वहां Latest Notifications सेक्शन में जाएं और Teaching Notifications पर क्लिक करें. इसके बाद Click Here for Online Application वाले लिंक पर क्लिक करें. अब अपनी बेसिक जानकारी भरें, फिर पद का चयन करें और सभी शैक्षणिक व निजी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें. इस प्रिंट कॉपी को जरूरी दस्तावेजों के साथ यूनिवर्सिटी को भेजना जरूरी है.