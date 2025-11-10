हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तिरुपति ने एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक nsktu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Nov 2025 06:52 AM (IST)
नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तिरुपति ने एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक nsktu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी (NSKTU) ने शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर दिया है. यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं.

अगर आप संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए खास है. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट nsktu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 12 पदों को भरा जाएगा.
एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होनी जरूरी है. साथ ही मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी टीचिंग या रिसर्च पद पर आठ साल का अनुभव होना आवश्यक है.
वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री 55 प्रतिशत अंकों के साथ और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) पास होना अनिवार्य है. अभ्यर्थी योग्यता से जुड़ी और जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से देख सकते हैं.
अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की. अनारक्षित (UR), ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों को ₹800 शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन फ्री है. आवेदन ऑनलाइन भरने के बाद उम्मीदवार को उसका प्रिंट आउट और सभी जरूरी दस्तावेज यूनिवर्सिटी को भेजने होंगे.
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से साक्षात्कार या परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगी. उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, अनुभव और इंटरव्यू प्रदर्शन से किया जाएगा. इसके बाद यूनिवर्सिटी अंतिम चयन सूची जारी करेगी.
अब जानते हैं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया. सबसे पहले उम्मीदवार nsktu.ac.in पर जाएं, वहां Latest Notifications सेक्शन में जाएं और Teaching Notifications पर क्लिक करें. इसके बाद Click Here for Online Application वाले लिंक पर क्लिक करें. अब अपनी बेसिक जानकारी भरें, फिर पद का चयन करें और सभी शैक्षणिक व निजी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें. इस प्रिंट कॉपी को जरूरी दस्तावेजों के साथ यूनिवर्सिटी को भेजना जरूरी है.
Published at : 10 Nov 2025 06:52 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

