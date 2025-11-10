एक्सप्लोरर
इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तिरुपति ने एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक nsktu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी (NSKTU) ने शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर दिया है. यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं.
नौकरी
6 Photos
इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
नौकरी
6 Photos
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी
नौकरी
7 Photos
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
टेलीविजन
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
Advertisement
नौकरी
6 Photos
इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion