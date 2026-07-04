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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIUAC Recruitment 2026: केंद्र सरकार के संस्थान में निकली भर्ती, इन पदों पर करें आवेदन; लाखों में है सैलरी

IUAC Recruitment 2026: केंद्र सरकार के संस्थान में निकली भर्ती, इन पदों पर करें आवेदन; लाखों में है सैलरी

इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (IUAC) ने वैज्ञानिक, जूनियर इंजीनियर और लाइब्रेरी असिस्टेंट समेत 8 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 04 Jul 2026 10:06 AM (IST)
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अगर आप केंद्र सरकार के संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. शिक्षा मंत्रालय के अधीन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के स्वायत्त संस्थान इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (IUAC), नई दिल्ली ने वैज्ञानिक, जूनियर इंजीनियर (JE) और लाइब्रेरी असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 8 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती?

वैज्ञानिक-सी (Scientist-C) -5 पद
जूनियर इंजीनियर-सी (Junior Engineer-C) - 2 पद
पुस्तकालय सहायक-सी (Library Assistant-C)- 1 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. वैज्ञानिक-सी पद के लिए उम्मीदवार के पास फिजिक्स या एप्लाइड फिजिक्स में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष निर्धारित की गई है.

जूनियर इंजीनियर-सी पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अनिवार्य है. उम्मीदवार के 10वीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए. संबंधित क्षेत्र का अनुभव और कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है.

लाइब्रेरी असिस्टेंट-सी पद के लिए बीएससी के साथ बी.लिब. की डिग्री और कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय में कम से कम चार वर्ष का अनुभव आवश्यक है. इस पद के लिए अधिकतम आयु 34 वर्ष रखी गई है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा.
वैज्ञानिक-सी: लेवल-10 के तहत 56,100 से 
1,77,500 प्रतिमाह
जूनियर इंजीनियर-सी: लेवल-6 के तहत ₹
35,400 से 1,12,400 प्रतिमाह
लाइब्रेरी असिस्टेंट-सी: लेवल-6 के तहत 35,400 से 1,12,400 प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

भर्ती प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी.
वैज्ञानिक-सी के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा.
जूनियर इंजीनियर-सी और लाइब्रेरी असिस्टेंट-सी के लिए लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा.
अंतिम मेरिट उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी.

यह भी पढ़ें - पंचायत सचिव बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कितनी मिलती है इनको सैलरी?

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार IUAC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन जमा करना होगा. यदि किसी पद के लिए आवेदन शुल्क लागू है तो उसका भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा.

आवेदन की अंतिम डेट

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 4 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें - यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 63200 रुपये तक मिलेगी सैलरी

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 10:06 AM (IST)
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