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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप

अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप

Jammu Kashmir News In Hindi: अमरनाथ यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन भक्तों की संख्या बढ़ गई है. टोकन-RFID के लिए पैसे मांगने के आरोप हैं. कई दिनों बाद टोकन मिलने और रजिस्ट्रेशन न होने से भक्त परेशान हैं.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 04 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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अमरनाथ यात्रा के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ लोग कमाई का जरिया भी तलाशने लगे हैं. कई भक्तों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि टोकन और आरएफआईडी कार्ड पैसे लेकर दिए जा रहे हैं.

कई भक्तों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी टोकन नहीं मिल रहा है. मिल भी रहा है तो कई दिनों बाद का. भक्त पूछ रहे हैं कि इतने दिनों तक वे कहां रुकें और इतना खर्च वहन कैसे करें.

550 रुपये लेकर दिए टोकन-आरएफआईडी

एक महिला भक्त ने आरोप लगाया कि वह अपने भाई के साथ लाइन में लगी थी. टोकन भाई के पास था, लेकिन अंदर जाने पर पैसे मांगे गए. 300 रुपये टोकन और 250 रुपये आरएफआईडी कार्ड के लिए लिए गए. कुल 550 रुपये देने के बाद ही कार्ड मिला. लेकिन परिवार का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण महिला यात्रा नहीं कर पा रही है.

3 और 4 जुलाई के टोकन वाले भक्त परेशान

3 जुलाई के टोकन वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. 4 जुलाई वाले भक्तों की भी यही स्थिति है. भक्त दुखी हैं कि अब वे बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे या नहीं.

प्रशासन पर उठ रहे सवाल

बढ़ती भीड़ और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. भक्तों का कहना है कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि सच्चे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें.

यात्रा पर असर

बिना रजिस्ट्रेशन वाले भक्तों की संख्या बढ़ने से सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं. साथ ही टोकन और आरएफआईडी को लेकर लगाए जा रहे पैसे लेने के आरोपों की जांच की मांग हो रही है. अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रशासन को जल्द ही व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, वरना यात्रा के दौरान और परेशानियां बढ़ सकती हैं.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 04 Jul 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra JAMMU KASHMIR NEWS Shrinagar News
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