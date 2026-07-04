अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ाने का अनुभव रखते हैं और JEE या NEET जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने अपने निशुल्क JEE-NEET कोचिंग कार्यक्रम के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए ऐसे शिक्षकों का चयन किया जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करा सकें. इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

बिहार बोर्ड की यह पहल उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते. ऐसे छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी. यह कोचिंग नॉन-रेजिडेंशियल (Non-Residential) होगी और बिहार के 10 अलग-अलग सरकारी स्कूलों में संचालित की जाएगी.

इन विषयों के शिक्षकों की होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित (मैथ्स) और बायोलॉजी विषय के शिक्षकों का चयन किया जाएगा. बोर्ड ने साफ किया है कि उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें पहले से JEE और NEET स्तर के छात्रों को पढ़ाने का अनुभव है. इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर गुणवत्ता की पढ़ाई उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बीएससी (B.Sc.), एमएससी (M.Sc.) या एमटेक (M.Tech.) की डिग्री होनी चाहिए. केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि विषय पढ़ाने का अनुभव भी चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा. यदि किसी उम्मीदवार को JEE या NEET की कोचिंग कराने का अनुभव है, तो उसे वरीयता दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन और जरूरी दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भी भेजने की सुविधा दी गई है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है. बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें, ताकि वेबसाइट पर तकनीकी समस्या की स्थिति में परेशानी न हो.

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कब और कहां होगा इंटरव्यू?

आवेदनों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. 12 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से पटना में इंटरव्यू आयोजित होगा. इंटरव्यू में सफल होने वाले शिक्षकों को राज्य के विभिन्न कोचिंग केंद्रों में पढ़ाने का मौका मिलेगा.

छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

बिहार बोर्ड का मानना है कि इस योजना से उन हजारों छात्रों को फायदा होगा, जो आर्थिक कारणों से बड़े शहरों की महंगी कोचिंग नहीं ले पाते. मुफ्त कोचिंग के जरिए उन्हें JEE और NEET जैसी कठिन परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर मिलेगा. इससे राज्य के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच आसान हो सकती है.

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