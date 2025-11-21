हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
युवाओं के लिए सुनहरा सरकारी मौका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर बंपर भर्ती शुरू

युवाओं के लिए सुनहरा सरकारी मौका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर बंपर भर्ती शुरू

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 290 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, क्लर्क और अन्य पद शामिल हैं. उम्मीदवार mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 Nov 2025 09:24 AM (IST)
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 290 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, क्लर्क और अन्य पद शामिल हैं. उम्मीदवार mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल), स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, स्टोरकीपर और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट सहित कुल 290 पद शामिल हैं. सबसे ज्यादा 144 रिक्तियां जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए हैं, जबकि 48 पद सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, 46 पद जूनियर क्लर्क/टाइपिस्ट, और 16 पद जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए रखे गए हैं.
इस भर्ती में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल), स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, स्टोरकीपर और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट सहित कुल 290 पद शामिल हैं. सबसे ज्यादा 144 रिक्तियां जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए हैं, जबकि 48 पद सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, 46 पद जूनियर क्लर्क/टाइपिस्ट, और 16 पद जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए रखे गए हैं.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पद के अनुसार B.Com, BE, B.Tech, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री या 10वीं पास होना जरूरी है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पद के अनुसार B.Com, BE, B.Tech, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री या 10वीं पास होना जरूरी है.
सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को 56,100-1,77,500 रुपये प्रतिमाह, जबकि जूनियर इंजीनियर को 38,600-1,22,800 रुपये प्रतिमाह तक मिलेंगे. क्लर्क और स्टोरकीपर को 19,900-63,200 रुपये प्रति माह और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट को 25,500-81,100 रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलेगा.
सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को 56,100-1,77,500 रुपये प्रतिमाह, जबकि जूनियर इंजीनियर को 38,600-1,22,800 रुपये प्रतिमाह तक मिलेंगे. क्लर्क और स्टोरकीपर को 19,900-63,200 रुपये प्रति माह और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट को 25,500-81,100 रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलेगा.
चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. ओपन कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये, जबकि BC, SC, अनाथ और PWD उम्मीदवारों के लिए 900 रुपये रखा गया है. एक्स-सर्विसमैन से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. ओपन कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये, जबकि BC, SC, अनाथ और PWD उम्मीदवारों के लिए 900 रुपये रखा गया है. एक्स-सर्विसमैन से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर Recruitment सेक्शन खोलें, रजिस्ट्रेशन करें, जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करें और फॉर्म सब्मिट कर दें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर Recruitment सेक्शन खोलें, रजिस्ट्रेशन करें, जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करें और फॉर्म सब्मिट कर दें.
सब्मिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना न भूलें. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है, इसलिए समय रहते आवेदन जरूर करें.
सब्मिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना न भूलें. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है, इसलिए समय रहते आवेदन जरूर करें.
Published at : 21 Nov 2025 09:24 AM (IST)
JOB Maharashtra Jeevan Pradhikaran Recruitment 2025

शिक्षा फोटो गैलरी

Embed widget