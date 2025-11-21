युवाओं के लिए सुनहरा सरकारी मौका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर बंपर भर्ती शुरू

इस भर्ती में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल), स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, स्टोरकीपर और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट सहित कुल 290 पद शामिल हैं. सबसे ज्यादा 144 रिक्तियां जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए हैं, जबकि 48 पद सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, 46 पद जूनियर क्लर्क/टाइपिस्ट, और 16 पद जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए रखे गए हैं.