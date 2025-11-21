एक्सप्लोरर
युवाओं के लिए सुनहरा सरकारी मौका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर बंपर भर्ती शुरू
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 290 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, क्लर्क और अन्य पद शामिल हैं. उम्मीदवार mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Nov 2025 09:24 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
युवाओं के लिए सुनहरा सरकारी मौका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर बंपर भर्ती शुरू
शिक्षा
6 Photos
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
शिक्षा
5 Photos
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई
शिक्षा
6 Photos
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
शिक्षा
6 Photos
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
शिक्षा
6 Photos
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी'
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
स्पोर्ट्स
WPL में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
युवाओं के लिए सुनहरा सरकारी मौका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर बंपर भर्ती शुरू
शिक्षा
6 Photos
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion