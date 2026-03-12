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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला

नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला

Devansh Barjatya Wedding Reception: फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के बेटे देवांश बड़जात्या का आज ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन हैं. आमिर खान से अनिल कपूर तक, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस पार्टी में आज शामिल हुए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Mar 2026 10:05 PM (IST)
Devansh Barjatya Wedding Reception: फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के बेटे देवांश बड़जात्या का आज ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन हैं. आमिर खान से अनिल कपूर तक, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस पार्टी में आज शामिल हुए.

आज मशहूर फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के बेटे देवांश बड़जात्या की ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया गया हैं. मुंबई में हो रही इस शानदार पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हुए. हिंदी सिनेमा में पारिवारिक और दिल छू लेने वाली फिल्में बनाने वाले राजश्री प्रोडक्शंस के सूरज बड़जात्या के इस समारोह की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने पीच कलर की सिल्क साड़ी पहना है, जिसका ग्रीन बोर्ड इसे वाइब्रेंट लुक दे रहा है. साथ ही इसका हॉल्टर नेक ब्लाउज मॉर्डन टच दे रहा है.
एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने पीच कलर की सिल्क साड़ी पहना है, जिसका ग्रीन बोर्ड इसे वाइब्रेंट लुक दे रहा है. साथ ही इसका हॉल्टर नेक ब्लाउज मॉर्डन टच दे रहा है.
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अनुपम खेर ने रिसेप्शन में ऑफ व्हाइट कलर का कढ़ाई वाला कुर्ता पहना है, जिसका नेहरू जैकेट इसे क्लासी बना रहा है.
अनुपम खेर ने रिसेप्शन में ऑफ व्हाइट कलर का कढ़ाई वाला कुर्ता पहना है, जिसका नेहरू जैकेट इसे क्लासी बना रहा है.
Published at : 12 Mar 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Sooraj Barjatya Devansh Barjatya

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