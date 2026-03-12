एक्सप्लोरर
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
Devansh Barjatya Wedding Reception: फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के बेटे देवांश बड़जात्या का आज ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन हैं. आमिर खान से अनिल कपूर तक, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस पार्टी में आज शामिल हुए.
आज मशहूर फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या के बेटे देवांश बड़जात्या की ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया गया हैं. मुंबई में हो रही इस शानदार पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हुए. हिंदी सिनेमा में पारिवारिक और दिल छू लेने वाली फिल्में बनाने वाले राजश्री प्रोडक्शंस के सूरज बड़जात्या के इस समारोह की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
1/8
2/8
Published at : 12 Mar 2026 10:05 PM (IST)
Tags :Sooraj Barjatya Devansh Barjatya
बॉलीवुड
8 Photos
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
बॉलीवुड
7 Photos
'वो अजनबी' गाने में गीता बसरा को देख दिल हार बैठे हरभजन सिंह, फिर ऐसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी
बॉलीवुड
7 Photos
सुहाना खान-अनन्या से शनाया तक, समर फैशन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं ये यंग बॉलीवुड दिवाज
बॉलीवुड
7 Photos
हंसिका मोटवानी से लेकर सामंथा रुथ प्रभु तक, इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं ली एलिमनी
बॉलीवुड
8 Photos
महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा अब हीरोइन, माला बेचने वाली लड़की का बदला पूरा स्टाइल
बॉलीवुड
8 Photos
हंसिका-सोहेल ही नहीं इन सितारों की भी कम चली शादी, किसी ने दो तो किसी ने पांच साल में लिया तलाक
बॉलीवुड
8 Photos
मुस्लिम से शादी करने वाली मोनालिसा की जाति क्या है? कितनी पढ़ी-लिखी हैं और कितना है बैंक बैलेंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दिल्ली के इन थिएटर में मिल रहे 'धुरंधर 2' के सबसे सस्ते टिकट, जल्द कर लें बुक
मनोरंजन
करीबी दोस्त के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, लिखा- 'यकीन करना मुश्किल है'
मनोरंजन
बाबा नीम करौली के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचे विशाल मिश्रा, पुलिसकर्मियों के लिए गाया गाना
मनोरंजन
'टॉक्सिक' की पोस्टपोन पर धुरंधर 2 एक्टर ने किया रिएक्ट, बोले- मिडिल ईस्ट टेंशन तो हमारे लिए भी है, पर हम तो आ रहे
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
बॉलीवुड
7 Photos
'वो अजनबी' गाने में गीता बसरा को देख दिल हार बैठे हरभजन सिंह, फिर ऐसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी
प्रेम कुमारJournalist
Opinion