हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट

अमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट

Indian Airlines to Saudi Arabia: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि 28 फरवरी से 11 मार्च, 2026 यानी पिछले 12 दिनों में खाड़ी देशों से भारत लौटने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1,50,457 रही.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Mar 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात और ईरान-अमेरिका के जंग के बीच गुरुवार (12 मार्च, 2026) को भारत से सऊदी अरब के बीच हवाई संपर्क एक बार फिर से बहाल हो गया है. भारतीय विमानन कंपनियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है.

भारतीय विमानन कंपनियों की ओर से हवाई सेवा बहाल होने के पहले दिन ही कुल तीन उड़ानें संचालित की गईं. इनमें से दो उड़ानें एअर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई के लिए भरीं, जबिक तीसरी उड़ान एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कालीकट के लिए संचालित कीं. इन उड़ानों के साथ भारत और सऊदी अरब के बीच आने-जाने के लिए माध्यम एक बार फिर से स्थापित हो गया है.

पिछले 12 दिनों में खाड़ी देशों से कितने यात्री भारत लौटे?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 28 फरवरी, 2026 से 11 मार्च, 2026 यानी पिछले 12 दिनों में खाड़ी देशों से भारत लौटने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1,50,457 रही. जबकि गुरुवार (12 मार्च, 2026) को पश्चिम एशिया के कई शहरों- अबू धाबी, दुबई, फुजैराह, जेद्दा, मस्कट, रास अल खैमाह, रियाद और शारजाह से भारत के लिए कुल 57 इनबाउंड फ्लाइट्स निर्धारित की गई हैं.

हवाई किरायों को लेकर मंत्रालय ने दिया बयान

इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व के तनाव के बीच हवाई उड़ानों के लिए किराये पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. ताकि हवाई टिकट की कीमतें वाजिब रहें और यात्रियों को बिना किसी कारण के परेशानी और महंगाई का सामना न करना पड़े.

इन कारणों से बढ़ सकता है किराया

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के रास्ते को ईरान की ओर से बंद करने के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है. जिस कारण से जेट फ्यूल के दामों में भी तेजी आ सकती है.

उल्लेखनीय है कि जेट फ्यूल एयरलाइंस के कुल ऑपरेटिंग खर्च का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा होता है. इसके अलावा, दुनिया के करीब 10 से 12 देशों ने अपने एयरस्पेस को बंद कर रखा है, जिससे विमान अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : जंग उनकी, फिर हमारी रसोई में आफत क्यों? ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच एनर्जी ट्रैप में कैसे फंसा भारत

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 12 Mar 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Air India Riyadh IndiGo Airline INDIA NEW DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
'अच्छा हिंदू होने के लिए गोमांस का सेवन जरूरी', व्हाट्सऐप मैसेज से मचा बवाल, SC ने भी तुरंत जारी कर दिया नोटिस, जानें पूरा मामला है क्या?
'अच्छा हिंदू होने के लिए गोमांस का सेवन जरूरी', व्हाट्सऐप मैसेज से मचा बवाल, SC ने भी तुरंत जारी कर दिया नोटिस, जानें पूरा मामला है क्या?
इंडिया
Madhavi Lata On AIMIM: BJP नेता माधवी लता AIMIM पर बरसीं, बोलीं -'रमज़ान का असली मतलब...'
BJP नेता माधवी लता AIMIM पर बरसीं, बोलीं -'रमज़ान का असली मतलब...'
इंडिया
Hyderabad Fire: हैदराबाद की फर्नीचर शॉप में लगी भीषण आग! आधी रात को मचा हड़कंप
हैदराबाद की फर्नीचर शॉप में लगी भीषण आग! आधी रात को मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
बिहार
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
बॉलीवुड
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
जिस PAK को माना बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं आया सऊदी के काम, तुरंत बुलाए गए शहबाज, मुनीर और डार भी पहुंचे
जिस PAK को माना बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं आया सऊदी के काम, तुरंत बुलाए गए शहबाज, मुनीर और डार भी पहुंचे
ट्रेंडिंग
नन्हे हाथों से पिता की मदद कराती दिखी बेटी, वीडियो वायरल हुआ तो इमोशनल हो गए यूजर्स
नन्हे हाथों से पिता की मदद कराती दिखी बेटी, वीडियो वायरल हुआ तो इमोशनल हो गए यूजर्स
हेल्थ
Benefits Of Drinking Water: चाय-कॉफी से नहीं मिटेगी शरीर की प्यास, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें
चाय-कॉफी से नहीं मिटेगी शरीर की प्यास, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget