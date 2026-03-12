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मध्य प्रदेश में मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.MPESB ने Group-5स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य पदों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.इस भर्ती अभियान के तहत कुल 291 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 291 पदों को भरा जाएगा. इनमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, आयुर्वेदिक कंपाउंडर, लैब अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड-2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट सहित कई अन्य पैरामेडिकल पद शामिल हैं. ये सभी पद अलग-अलग सरकारी विभागों में होंगे और उम्मीदवारों का चयन परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा.

योग्यता क्या चाहिए ?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमेंभौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान विषय शामिल हों. इसके साथ ही संबंधित पद के अनुसार डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए. स्टाफ नर्स पद के लिए उम्मीदवार के पास GNM या नर्सिंग से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए. फार्मासिस्ट पद के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री और संबंधित काउंसिल में पंजीकरण जरूरी है. वहीं डेंटल टेक्नीशियन या आयुर्वेदिक कंपाउंडर जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.

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क्या होनी चाहिए उम्र सीमा ?

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है सरकार के नियमों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये वहीं एससी एसटी ओबीसी, दिव्यांग (मध्य प्रदेश निवासी) 250 रुपये शुल्क देना होगा इसके साथ ही पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा.

कितना मिलेगा वेतन ?

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसारलेवल-1 से लेवल-7 तक का वेतनमान मिलेगा. इसमें शुरुआती वेतन लगभग 15,500 रुपये प्रति माह से लेकर 91,300 रुपये प्रति माह तक हो सकता है.इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.

आवेदन कैसे करें

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