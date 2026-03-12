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हिंदी न्यूज़शिक्षाकुलदीप यादव की होने वाली पत्नी वंशिका की पढ़ाई कहां से हुई? जानिए पूरी जानकारी

कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी वंशिका की पढ़ाई कहां से हुई? जानिए पूरी जानकारी

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव जल्द शादी करने वाले हैं. ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कर चुकी हैं मंगेतर वंशिका,आइये जानते है पूरी डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Mar 2026 06:43 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. खबर है कि उन्होंने शादी के लिए क्रिकेट से कुछ समय की छुट्टी मांगी है. कुलदीप जल्द ही अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ शादी के बंधन में बंध सकते हैं.ऐसे में फैंस भी जानना चाहते हैं कि आखिर वंशिका कौन हैं, क्या करती हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई व परिवार के बारे में क्या जानकारी है.

कुलदीप यादव और वंशिका की सगाई
टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव ने 4 जून 2025 को लखनऊ में एक निजी समारोह में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई की थी. यह कार्यक्रम काफी सादगी से रखा गया था, जिसमें परिवार के करीबी लोग और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे. इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह भी मौजूद थे. सगाई की कुछ तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसके बाद यह खबर तेजी से चर्चा में आ गई.

लखनऊ में पली-बढ़ी हैं वंशिका
वंशिका का जन्म और पालन-पोषण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है.उनका परिवार आम लेकिन सम्मानित परिवारों में गिना जाता है. वंशिका के पिता योगेश सिंह भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में काम करते हैं. परिवार हमेशा से ही मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता है.

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विदेश में भी की पढ़ाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक वंशिका ने अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में किया है. विदेश में पढ़ाई करने से उन्हें अच्छा अनुभव मिला और इसी का फायदा उन्हें अपने करियर में भी मिला. हालांकि उनकी डिग्री के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने बिजनेस या फाइनेंस से जुड़ी पढ़ाई की है.

LIC में करती हैं नौकरी
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वंशिका ने करियर की शुरुआत भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC से की. फिलहाल वह लखनऊ में ही LIC से जुड़ी हुई हैं. LIC में काम करने वाले कर्मचारियों को तय वेतन के साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे बोनस, बीमा कवर और अन्य भत्ते.यही वजह है कि यह नौकरी काफी स्थिर और सुरक्षित मानी जाती है.

बचपन की दोस्ती से शुरू हुई लव स्टोरी
कुलदीप यादव और वंशिका की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं. उनकी दोस्ती कानपुर के दिनों से शुरू हुई थी, जब कुलदीप अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत कर रहे थे. समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. कई सालों तक रिश्ते को निजी रखने के बाद दोनों ने आखिरकार सगाई करके अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया.

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव  जल्द ही अपनी मंगेतर वंशिका के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इसके लिए वेलकमहोटल बाय आईटीसी होटल्स, द सेवॉय को पूरी तरह बुक कर लिया गया है, जहां मेहमानों के लिए करीब 80 कमरे आरक्षित किए गए हैं. शादी के कार्यक्रम 13 से 17 मार्च तक चलेंगे, जिनकी शुरुआत 13 मार्च को हल्दी, हाथ और मंगल स्नान जैसी पारंपरिक रस्मों से होगी. 14 मार्च की रात कुलदीप और वंशिका सात फेरे लेकर शादी करेंगे, जबकि 17 मार्च को लखनऊ में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई खास मेहमानों के शामिल होने की संभावना है.

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Published at : 12 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Education Kuldeep Yadav Marriage News Kuldeep Yadav Fiancee
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