हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीक्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित

क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित

भारतीय रेलवे युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार सेक्टर है, जहां 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी के लिए नौकरियों के अवसर हैं. आइए जानते हैं रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Nov 2025 11:49 AM (IST)
भारतीय रेलवे युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार सेक्टर है, जहां 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी के लिए नौकरियों के अवसर हैं. आइए जानते हैं रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया...

भारतीय रेलवे में नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना होता है. यह देश का सबसे बड़ा सरकारी सेक्टर है, जहां हर साल हजारों पदों पर भर्तियां निकलती हैं. रेलवे में नौकरी पाने के लिए कुछ तय पैमाने यानी क्राइटेरिया होते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है.

1/6
सबसे खास बात यह है कि यहां 10वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तक सभी के लिए अवसर हैं. रेलवे न सिर्फ एक स्थिर करियर देता है बल्कि सरकारी सुविधाओं और सुरक्षा के कारण युवाओं की पहली पसंद भी है.
सबसे खास बात यह है कि यहां 10वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तक सभी के लिए अवसर हैं. रेलवे न सिर्फ एक स्थिर करियर देता है बल्कि सरकारी सुविधाओं और सुरक्षा के कारण युवाओं की पहली पसंद भी है.
2/6
रेलवे में विभिन्न ग्रुप A, B, C और D के पदों पर भर्तियां होती हैं. अगर बात शैक्षणिक योग्यता की करें तो ग्रुप D जैसे ट्रैकमैन, गैंगमैन या हेल्पर पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं कुछ पदों के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है.
रेलवे में विभिन्न ग्रुप A, B, C और D के पदों पर भर्तियां होती हैं. अगर बात शैक्षणिक योग्यता की करें तो ग्रुप D जैसे ट्रैकमैन, गैंगमैन या हेल्पर पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं कुछ पदों के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है.
3/6
क्लर्क, स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट जैसे पदों के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. टेक्निकल पदों के लिए डिप्लोमा या बीई/बीटेक जरूरी है. ग्रुप A और B यानी अधिकारी स्तर के पदों के लिए भर्ती यूपीएससी या रेलवे बोर्ड की परीक्षा के माध्यम से की जाती है.
क्लर्क, स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट जैसे पदों के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. टेक्निकल पदों के लिए डिप्लोमा या बीई/बीटेक जरूरी है. ग्रुप A और B यानी अधिकारी स्तर के पदों के लिए भर्ती यूपीएससी या रेलवे बोर्ड की परीक्षा के माध्यम से की जाती है.
4/6
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष रखी गई है. हालांकि एससी/एसटी को 5 साल और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाती है. महिला और दिव्यांग वर्ग को भी कुछ पदों पर अतिरिक्त राहत मिलती है.
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष रखी गई है. हालांकि एससी/एसटी को 5 साल और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाती है. महिला और दिव्यांग वर्ग को भी कुछ पदों पर अतिरिक्त राहत मिलती है.
5/6
रेलवे की भर्ती प्रक्रिया RRB (Railway Recruitment Board) और RRC (Railway Recruitment Cell) के माध्यम से होती है. चयन की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाती है. सबसे पहले होता है ऑनलाइन परीक्षा यानी CBT, जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होती है, जिसमें दौड़ और शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है. परीक्षा पास करने वालों का दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट किया जाता है.
रेलवे की भर्ती प्रक्रिया RRB (Railway Recruitment Board) और RRC (Railway Recruitment Cell) के माध्यम से होती है. चयन की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाती है. सबसे पहले होता है ऑनलाइन परीक्षा यानी CBT, जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होती है, जिसमें दौड़ और शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है. परीक्षा पास करने वालों का दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट किया जाता है.
6/6
रेलवे की नौकरी का सबसे शानदार पहलू है इसका वेतन और सुविधाएं. ग्रुप D कर्मचारियों को लगभग 18,000 से 25,000 तक सैलरी मिलती है, जबकि क्लर्क या असिस्टेंट पदों पर 25,000 से 35,000 तक वेतन होता है. स्टेशन मास्टर या जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर 40,000 से 60,000 तक सैलरी दी जाती है. इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा पास, मेडिकल सुविधा, सरकारी आवास, पेंशन और बोनस जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं.
रेलवे की नौकरी का सबसे शानदार पहलू है इसका वेतन और सुविधाएं. ग्रुप D कर्मचारियों को लगभग 18,000 से 25,000 तक सैलरी मिलती है, जबकि क्लर्क या असिस्टेंट पदों पर 25,000 से 35,000 तक वेतन होता है. स्टेशन मास्टर या जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर 40,000 से 60,000 तक सैलरी दी जाती है. इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा पास, मेडिकल सुविधा, सरकारी आवास, पेंशन और बोनस जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
JObs Indian Railways Recruitment 2025 Eligibility Criteria Railway Jobs For 10th Pass

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
नौकरी
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget