क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित

रेलवे की भर्ती प्रक्रिया RRB (Railway Recruitment Board) और RRC (Railway Recruitment Cell) के माध्यम से होती है. चयन की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाती है. सबसे पहले होता है ऑनलाइन परीक्षा यानी CBT, जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होती है, जिसमें दौड़ और शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है. परीक्षा पास करने वालों का दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट किया जाता है.