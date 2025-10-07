एक्सप्लोरर
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
राजस्थान के 18 जिलों के युवाओं के लिए 29 अक्टूबर से कोटा में तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली शुरू होगी. यह रैली पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाएगी.
देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान में भारतीय सेना की तीसरी भर्ती रैली (Indian Army Rally 2025-26) शुरू होने जा रही है. यह रैली राजस्थान के 18 जिलों के लिए आयोजित की जाएगी और 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम, नयापुरा, कोटा में होगी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Tags :Army Recruitment Indian Army JOB
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
नौकरी
6 Photos
एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से
नौकरी
6 Photos
इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
नौकरी
6 Photos
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion