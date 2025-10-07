हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली

राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली

राजस्थान के 18 जिलों के युवाओं के लिए 29 अक्टूबर से कोटा में तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली शुरू होगी. यह रैली पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाएगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 08:05 AM (IST)

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 08:05 AM (IST)
राजस्थान के 18 जिलों के युवाओं के लिए 29 अक्टूबर से कोटा में तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली शुरू होगी. यह रैली पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाएगी.

देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान में भारतीय सेना की तीसरी भर्ती रैली (Indian Army Rally 2025-26) शुरू होने जा रही है. यह रैली राजस्थान के 18 जिलों के लिए आयोजित की जाएगी और 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम, नयापुरा, कोटा में होगी.

1/6
यह मौका उन युवाओं के लिए है जो भारतीय सेना में शामिल होकर अपने जीवन को अनुशासन, साहस और गर्व से भरना चाहते हैं. यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश की रक्षा में योगदान देने का अवसर है.
यह मौका उन युवाओं के लिए है जो भारतीय सेना में शामिल होकर अपने जीवन को अनुशासन, साहस और गर्व से भरना चाहते हैं. यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश की रक्षा में योगदान देने का अवसर है.
2/6
इस भर्ती रैली में राजस्थान के 18 जिलों के उम्मीदवार भाग ले सकेंगे - ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, झालावाड़, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर.
इस भर्ती रैली में राजस्थान के 18 जिलों के उम्मीदवार भाग ले सकेंगे - ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, झालावाड़, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर.
3/6
इस रैली में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 2025 में उपस्थित हुए थे और जिनका नाम इस भर्ती रैली के लिए शॉर्टलिस्ट में आया है. भर्ती की श्रेणियां हैं - अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास).
इस रैली में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 2025 में उपस्थित हुए थे और जिनका नाम इस भर्ती रैली के लिए शॉर्टलिस्ट में आया है. भर्ती की श्रेणियां हैं - अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास).
4/6
सेना भर्ती रैली का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT). इसमें युवाओं की शारीरिक क्षमता, ताकत और सहनशक्ति की जांच की जाती है.
सेना भर्ती रैली का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT). इसमें युवाओं की शारीरिक क्षमता, ताकत और सहनशक्ति की जांच की जाती है.
5/6
सबसे पहले दौड़ का चरण होता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है. जो उम्मीदवार यह दूरी 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पूरी करते हैं, उन्हें सबसे अधिक अंक मिलते हैं. समय के बढ़ने के साथ अंक घटते जाते हैं. यानी जितनी तेज़ दौड़ेंगे, उतने ज्यादा अंक मिलेंगे.
सबसे पहले दौड़ का चरण होता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है. जो उम्मीदवार यह दूरी 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पूरी करते हैं, उन्हें सबसे अधिक अंक मिलते हैं. समय के बढ़ने के साथ अंक घटते जाते हैं. यानी जितनी तेज़ दौड़ेंगे, उतने ज्यादा अंक मिलेंगे.
6/6
इसके बाद पुल-अप्स की परीक्षा होती है. 10 या उससे अधिक पुल-अप्स करने वाले उम्मीदवारों को सर्वोच्च अंक मिलते हैं, जबकि कम पुल-अप्स पर अंक कम होते जाते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों को जिग-जैग बैलेंस टेस्ट और 9 फीट चौड़ी खाई पार करने की परीक्षा भी देनी होती है. इन दोनों में क्वालीफाई करना आवश्यक है, हालांकि इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाते.

Published at : 07 Oct 2025 08:05 AM (IST)
इसके बाद पुल-अप्स की परीक्षा होती है. 10 या उससे अधिक पुल-अप्स करने वाले उम्मीदवारों को सर्वोच्च अंक मिलते हैं, जबकि कम पुल-अप्स पर अंक कम होते जाते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों को जिग-जैग बैलेंस टेस्ट और 9 फीट चौड़ी खाई पार करने की परीक्षा भी देनी होती है. इन दोनों में क्वालीफाई करना आवश्यक है, हालांकि इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाते.
Published at : 07 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Embed widget