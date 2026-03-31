योग्यता की बात करें तो एडमिन पदों के लिए मास्टर डिग्री और कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है.वहीं इंजीनियर पदों के लिए B.Tech या M.Tech की डिग्री के साथ 1 से 3 साल का अनुभव मांगा गया है.अगर आपने कॉलेज या किसी संस्थान में पहले काम किया है, तो आपको फायदा मिल सकता है.