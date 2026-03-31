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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIIIT Una recruitment: IIIT Una में निकली शानदार नौकरी, नॉन-टीचिंग पोस्ट पर जल्दी करें आवेदन

IIIT Una recruitment: IIIT Una में निकली शानदार नौकरी, नॉन-टीचिंग पोस्ट पर जल्दी करें आवेदन

IIIT Una recruitment: IIIT Una ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं,जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 31 Mar 2026 12:50 PM (IST)
IIIT Una recruitment: IIIT Una ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं,जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी.

अगर आप अच्छी सैलरी वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं और किसी बड़े संस्थान में काम करना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है. IIIT Una ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें एडमिन और टेक्निकल दोनों तरह की पोस्ट शामिल हैं.

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इनमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक), सहायक प्रशासनिक अधिकारी (लेखा एवं स्टोर), सहायक अभियंता (प्रोग्रामर) और सहायक अभियंता (नेटवर्क इंजीनियर) शामिल हैं यानी अगर आपने पढ़ाई के साथ थोड़ा अनुभव भी लिया है, तो आपके पास अच्छा मौका है.
इनमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक), सहायक प्रशासनिक अधिकारी (लेखा एवं स्टोर), सहायक अभियंता (प्रोग्रामर) और सहायक अभियंता (नेटवर्क इंजीनियर) शामिल हैं यानी अगर आपने पढ़ाई के साथ थोड़ा अनुभव भी लिया है, तो आपके पास अच्छा मौका है.
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योग्यता की बात करें तो एडमिन पदों के लिए मास्टर डिग्री और कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है.वहीं इंजीनियर पदों के लिए B.Tech या M.Tech की डिग्री के साथ 1 से 3 साल का अनुभव मांगा गया है.अगर आपने कॉलेज या किसी संस्थान में पहले काम किया है, तो आपको फायदा मिल सकता है.
योग्यता की बात करें तो एडमिन पदों के लिए मास्टर डिग्री और कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है.वहीं इंजीनियर पदों के लिए B.Tech या M.Tech की डिग्री के साथ 1 से 3 साल का अनुभव मांगा गया है.अगर आपने कॉलेज या किसी संस्थान में पहले काम किया है, तो आपको फायदा मिल सकता है.
Published at : 31 Mar 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
JObs IIIT Una Jobs Non Teaching Vacancy 2026 Himachal Jobs Admin Jobs

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