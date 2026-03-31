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IIIT Una recruitment: IIIT Una में निकली शानदार नौकरी, नॉन-टीचिंग पोस्ट पर जल्दी करें आवेदन
IIIT Una recruitment: IIIT Una ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं,जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी.
अगर आप अच्छी सैलरी वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं और किसी बड़े संस्थान में काम करना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है. IIIT Una ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें एडमिन और टेक्निकल दोनों तरह की पोस्ट शामिल हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 12:50 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion