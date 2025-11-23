यूपी में होगी वरिष्ठ अधिकारी के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें कब तक और कैसे कर पाएंगे अप्लाई?

इस भर्ती में कुल 12 पद शामिल हैं, जिनमें उप-दुग्धशाला विकास अधिकारी के 6 पद, नियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के 2 पद, राज्य पुरातत्व निदेशालय में सहायक पुरातत्व अधिकारी के 3 पद और UPPSC उपसचिव (IT) का 1 पद शामिल है.