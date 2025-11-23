हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में होगी वरिष्ठ अधिकारी के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें कब तक और कैसे कर पाएंगे अप्लाई?

यूपी में होगी वरिष्ठ अधिकारी के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें कब तक और कैसे कर पाएंगे अप्लाई?

UPPSC ने राज्य के कई विभागों में वरिष्ठ अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसमें कुल 12 पद शामिल हैं. उम्मीदवार 22 दिसंबर 2025 तक OTR के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Nov 2025 07:03 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर है. यूपी में कई पदों पर भर्ती निकली है जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है.
पात्र और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस बार आयोग ने साफ कर दिया है कि आवेदन करने के लिए OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और बिना OTR के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा.
इस भर्ती में कुल 12 पद शामिल हैं, जिनमें उप-दुग्धशाला विकास अधिकारी के 6 पद, नियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के 2 पद, राज्य पुरातत्व निदेशालय में सहायक पुरातत्व अधिकारी के 3 पद और UPPSC उपसचिव (IT) का 1 पद शामिल है.
आवेदन शुल्क श्रेणी के आधार पर तय किया गया है. सामान्य, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए 105 रुपये, SC/ST के लिए 65 रुपये, दिव्यांगों के लिए 25 रुपये और अन्य श्रेणियों का शुल्क उनकी मूल श्रेणी के अनुसार रहेगा.
आवेदन की अंतिम डेट 22 दिसंबर 2025 है, जबकि फॉर्म सुधारने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर और हार्डकॉपी व दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है.
आवेदन प्रक्रिया तीन स्टेप्स में पूरी होगीपहले OTR करना होगा, फिर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा और अंत में आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.
Published at : 23 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JOB

नौकरी फोटो गैलरी

