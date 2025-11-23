एक्सप्लोरर
यूपी में होगी वरिष्ठ अधिकारी के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें कब तक और कैसे कर पाएंगे अप्लाई?
UPPSC ने राज्य के कई विभागों में वरिष्ठ अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसमें कुल 12 पद शामिल हैं. उम्मीदवार 22 दिसंबर 2025 तक OTR के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर है. यूपी में कई पदों पर भर्ती निकली है जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 23 Nov 2025 07:03 AM (IST)
