नौकरीDRDO में काम करने का शानदार मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

DRDO में काम करने का शानदार मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

DRDO ने ग्रेजुएट और तकनीकी अप्रेंटिस के 50 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार प्रशिक्षण और स्टाइपेंड के लिए training.pxe@gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Oct 2025 05:20 PM (IST)
DRDO ने ग्रेजुएट और तकनीकी अप्रेंटिस के 50 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार प्रशिक्षण और स्टाइपेंड के लिए training.pxe@gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तकनीकी और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 50 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए निर्धारित ईमेल आईडी training.pxe@gov.in पर आवेदन भेजना होगा.

इस भर्ती में कुल 50 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 10 पद और तकनीकी अप्रेंटिस के 40 पद शामिल हैं. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. तकनीकी अप्रेंटिस पद के लिए डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में कुल 50 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 10 पद और तकनीकी अप्रेंटिस के 40 पद शामिल हैं. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. तकनीकी अप्रेंटिस पद के लिए डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में आयु सीमा फिलहाल DRDO ने जारी नहीं की है. चयनित उम्मीदवारों को ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रूप में 12,300 रुपये प्रतिमाह और तकनीकी अप्रेंटिस के रूप में 10,900 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा.
इस भर्ती में आयु सीमा फिलहाल DRDO ने जारी नहीं की है. चयनित उम्मीदवारों को ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रूप में 12,300 रुपये प्रतिमाह और तकनीकी अप्रेंटिस के रूप में 10,900 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा.
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को DRDO में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा.
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को DRDO में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा.
इस भर्ती में आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.res.in पर जाना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
इस भर्ती में आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.res.in पर जाना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
फिर आवश्यक दस्तावेज जैसे अंकपत्र, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. पूरी तरह से भरे हुए फॉर्म को तैयार ईमेल के साथ training.pxe@gov.in पर भेज दें.
फिर आवश्यक दस्तावेज जैसे अंकपत्र, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. पूरी तरह से भरे हुए फॉर्म को तैयार ईमेल के साथ training.pxe@gov.in पर भेज दें.
इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.
इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.
Published at : 06 Oct 2025 05:20 PM (IST)
