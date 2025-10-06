एक्सप्लोरर
DRDO में काम करने का शानदार मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
DRDO ने ग्रेजुएट और तकनीकी अप्रेंटिस के 50 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार प्रशिक्षण और स्टाइपेंड के लिए training.pxe@gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तकनीकी और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 50 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए निर्धारित ईमेल आईडी training.pxe@gov.in पर आवेदन भेजना होगा.
Published at : 06 Oct 2025 05:20 PM (IST)
