DRDO में काम करने का शानदार मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती में कुल 50 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 10 पद और तकनीकी अप्रेंटिस के 40 पद शामिल हैं. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. तकनीकी अप्रेंटिस पद के लिए डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं.