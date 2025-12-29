हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें

Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें

MS Dhoni Viral Video: एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. ये सलमान खान की जन्मदिन पार्टी के दौरान का है, जिसमें उनकी कार में सिगरेट का पैकेट रखा दिखा.

By : शिवम | Updated at : 29 Dec 2025 04:36 PM (IST)
एमएस धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में एक हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. उन्हें करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं. हाल ही में वह अपनी पत्नी साक्षी के साथ सलमान खान की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी की कार में सिगरेट की डिब्बी रखी हुई है.

एमएस धोनी के इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये तब का है जब वह सलमान खान की जन्मदिन पार्टी के लिए आ रहे थे. इस दौरान कई कैमरामैन उनकी तस्वीर खींचने आए, उनकी कार पूरी तरह कैमरामैन से घिर गई. एक कैमरामैन ने कार के अंदर ज़ूम किया, इस दौरान की कार में रखी सिगरेट की डिब्बी दिखी. हालांकि धोनी आगे बैठे थे और डिब्बी पीछे की तरफ रखी थी. पीछे धोनी की पत्नी साक्षी और एक अन्य शख्स बैठा हुआ था, अब ये कहना मुश्किल है कि सिगरेट की डिब्बी धोनी की थी या किसी और की.

 
 
 
 
 
एमएस धोनी की कार में दिखी सिगरेट की डिब्बी

कुछ समय पहले इरफान पठान का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने में कहा था कि उनकी आदत नहीं थी कि किसी के लिए हुक्का सेट करें. क्रिकेटर का काम मैदान पर होता है और वही मेरा फोकस रहता था." इस बयान को धोनी से जोड़कर देखा जा रहा था. हालांकि इरफान ने तब कहा था कि उनका पुराना वीडियो तोड़ मरोड़ का दिखाया जा रहा है.

हुक्का पीते हुए धोनी का वीडियो हुआ था वायरल

एमएस धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह हुक्का पीते हुए नजर आ रहे थे. तब भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी थी, कुछ लोग धोनी की निजी जिंदगी की बात कहकर उनके सपोर्ट में थे और कुछ उनका विरोध कर रहे थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 29 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Indian Cricketer MS DHONI SAKSHI DHONI SALMAN KHAN VIRAL VIDEO
Embed widget