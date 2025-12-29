Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें

एमएस धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में एक हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. उन्हें करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं. हाल ही में वह अपनी पत्नी साक्षी के साथ सलमान खान की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी की कार में सिगरेट की डिब्बी रखी हुई है.

एमएस धोनी के इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये तब का है जब वह सलमान खान की जन्मदिन पार्टी के लिए आ रहे थे. इस दौरान कई कैमरामैन उनकी तस्वीर खींचने आए, उनकी कार पूरी तरह कैमरामैन से घिर गई. एक कैमरामैन ने कार के अंदर ज़ूम किया, इस दौरान की कार में रखी सिगरेट की डिब्बी दिखी. हालांकि धोनी आगे बैठे थे और डिब्बी पीछे की तरफ रखी थी. पीछे धोनी की पत्नी साक्षी और एक अन्य शख्स बैठा हुआ था, अब ये कहना मुश्किल है कि सिगरेट की डिब्बी धोनी की थी या किसी और की.

एमएस धोनी की कार में दिखी सिगरेट की डिब्बी

कुछ समय पहले इरफान पठान का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने में कहा था कि उनकी आदत नहीं थी कि किसी के लिए हुक्का सेट करें. क्रिकेटर का काम मैदान पर होता है और वही मेरा फोकस रहता था." इस बयान को धोनी से जोड़कर देखा जा रहा था. हालांकि इरफान ने तब कहा था कि उनका पुराना वीडियो तोड़ मरोड़ का दिखाया जा रहा है.

अरे भाई हो सकता है सिगरेट की पैकेट गलती से कार में आ गई हो 😄



दरअसल धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से कहीं जा रहे होते हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।



वीडियो में साफ दिख रहा है कि साक्षी के बगल में सिगरेट की पैकेट पड़ी है और लोग उन्हें इस बात को लेकर ट्रॉल कर रहे हैं। pic.twitter.com/w7ITn2APvJ — P.K.MALI (@pravin_ki) December 29, 2025

हुक्का पीते हुए धोनी का वीडियो हुआ था वायरल

एमएस धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह हुक्का पीते हुए नजर आ रहे थे. तब भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी थी, कुछ लोग धोनी की निजी जिंदगी की बात कहकर उनके सपोर्ट में थे और कुछ उनका विरोध कर रहे थे.