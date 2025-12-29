उत्तराखंड जिले के सेलाकुई इलाके में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या को लेकर सियासत गरमा गई है. इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर को पीड़ित परिवार से बातचीत की है. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को भयावह घृणा अपराध करार दिया है. राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए, जो देशवासियों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले. इस तरह की घटनाएं नफरत का नतीजा है. जो रोजाना युवाओं के बीच परोसी जा रही हैं.

राहुल गांधी ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयानक घृणा अपराध है. नफरत रातोंरात पैदा नहीं होती. इसे रोजाना, विशेष रूप से हमारे युवाओं को, जहरीली सामग्री और गैर-जिम्मेदाराना विमर्श के माध्यम से परोसा जा रहा है. सत्तारूढ़ BJP के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है.'

What happened to Anjel Chakma and his brother Michael in Dehradun is a horrific hate crime.



Hate doesn’t appear overnight. For years now it is being fed daily - especially to our youth - through toxic content and irresponsible narratives. And it’s being normalised by the… pic.twitter.com/eDN7XiIGZ2 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 29, 2025

उन्होंने कहा, 'भारत सम्मान और एकता पर बना है. न कि भय और दुर्व्यवहार पर. हम प्रेम और विविधता वाला देश हैं. हमें एक मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीय नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले. हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम अपने देश को किस ओर जाने दे रहे हैं.'

राहुल गांधी ने कहा, 'मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्व के लोगों के साथ हैं. हमें आपको अपने भारतीय भाई-बहन कहने पर गर्व है.'

सीएम धामी ने मृतक के पिता से की बात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र एंजेल चकमा की मौत पर उनके पिता से भी फोन पर बात की. इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताया. साथ ही राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा, यह एक दुखद घटना थी. इस घटना से सभी बहुत दुखी हैं. हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे. इस अपराध को करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

नस्लभेदी हमले में गई चकमा की जान

बता दें, त्रिपुरा के 24 साल के MBA छात्र एंजेल चकमा पर कैंटीन में नस्लभेदी हमला हुआ था. अस्पताल में 17 दिनों तक इलाज चल रहा था, आखिरकार उसकी मौत हो गई.