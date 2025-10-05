दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से

सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं. इसके बाद “Work with DU” सेक्शन में जाएं और “Jobs and Opportunities” पर क्लिक करें. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें और मांगी गई जानकारी भरें. आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. सभी जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद फॉर्म सब्मिट करें और आवेदन का प्रिंटआउट रख लें.