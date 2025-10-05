एक्सप्लोरर
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से
दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 56 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 11:04 AM (IST)
