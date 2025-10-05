हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से

दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 56 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 11:04 AM (IST)
दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 56 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में एसोसिएट प्रोफेसर के 35 पद और प्रोफेसर के 21 पद उपलब्ध हैं. कुल मिलाकर 56 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा, मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक होना आवश्यक है. कम से कम 10 वर्षों का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार के पास कम से कम 10 शोध प्रकाशन और 120 रिसर्च अंक भी होने चाहिए.
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उम्मीदवार के पास प्रासंगिक विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए. मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक अनिवार्य हैं. कम से कम 8 वर्षों का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव होना चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास कम से कम 7 शोध प्रकाशन और यूजीसी के अनुसार 75 रिसर्च अंक होना जरूरी है.
उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. चयनित कैंडिडेट्स को शानदार वेतन दिया जाएगा.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,500 रुपये, एससी/एसटी के लिए 1,000 रुपये और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं.
सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं. इसके बाद “Work with DU” सेक्शन में जाएं और “Jobs and Opportunities” पर क्लिक करें. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें और मांगी गई जानकारी भरें. आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. सभी जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद फॉर्म सब्मिट करें और आवेदन का प्रिंटआउट रख लें.
Published at : 05 Oct 2025 11:04 AM (IST)
JObs Delhi University Recruitment 2025 DU Professor Recruitment

