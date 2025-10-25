हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीDMRC Jobs 2025: दिल्ली मेट्रो में होगी सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के पदों पर भर्ती, 65 हजार मिलेगी सैलरी

DMRC Jobs 2025: दिल्ली मेट्रो में होगी सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के पदों पर भर्ती, 65 हजार मिलेगी सैलरी

DMRC Jobs 2025: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के 18 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Oct 2025 09:59 AM (IST)
DMRC Jobs 2025: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के 18 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो में काम करने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सिस्टम सुपरवाइजर और सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

1/6
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 18 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिनमें 16 पद सिस्टम सुपरवाइजर के हैं और 2 पद सिस्टम टेक्निशियन के.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 18 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिनमें 16 पद सिस्टम सुपरवाइजर के हैं और 2 पद सिस्टम टेक्निशियन के.
2/6
दिल्ली मेट्रो की ओर से इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 31 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कर दें.
दिल्ली मेट्रो की ओर से इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 31 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कर दें.
3/6
सिस्टम सुपरवाइजर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. यह डिग्री इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सिविल इंजीनियरिंग जैसे विषयों में मान्य होगी.
सिस्टम सुपरवाइजर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. यह डिग्री इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सिविल इंजीनियरिंग जैसे विषयों में मान्य होगी.
4/6
वहीं, सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (NCVT या SCVT) से आईटीआई कोर्स पूरा किया हो. इसके अलावा, संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
वहीं, सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (NCVT या SCVT) से आईटीआई कोर्स पूरा किया हो. इसके अलावा, संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
5/6
सिस्टम सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है. सिस्टम टेक्निशियन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
सिस्टम सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है. सिस्टम टेक्निशियन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
6/6
दिल्ली मेट्रो में नौकरी करने वाले उम्मीदवारों को बेहतरीन वेतन का लाभ मिलेगा. सिस्टम सुपरवाइजर पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 46,000 रुपये, जबकि सिस्टम टेक्निशियन को 65,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा.
दिल्ली मेट्रो में नौकरी करने वाले उम्मीदवारों को बेहतरीन वेतन का लाभ मिलेगा. सिस्टम सुपरवाइजर पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 46,000 रुपये, जबकि सिस्टम टेक्निशियन को 65,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा.
Published at : 25 Oct 2025 09:59 AM (IST)
Tags :
JObs

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा
रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
जनरल नॉलेज
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
हेल्थ
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget