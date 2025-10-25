एक्सप्लोरर
DMRC Jobs 2025: दिल्ली मेट्रो में होगी सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के पदों पर भर्ती, 65 हजार मिलेगी सैलरी
DMRC Jobs 2025: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के 18 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली मेट्रो में काम करने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सिस्टम सुपरवाइजर और सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
Published at : 25 Oct 2025 09:59 AM (IST)
