सिस्टम सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है. सिस्टम टेक्निशियन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.