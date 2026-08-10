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हिंदी न्यूज़शिक्षातमिलनाडु के प्रणव इलांगो ने रचा इतिहास, मिली 3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप 

तमिलनाडु के प्रणव इलांगो ने रचा इतिहास, मिली 3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप 

तमिलनाडु के प्रणव को अमेरिका की प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जहां उन्हें करीब 3.55 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली है. यह स्कॉलरशिप उनकी ट्यूशन फीस और रहने से जुड़े खर्चे के लिए है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Aug 2026 02:38 PM (IST)
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Pranav Ilango: तमिलनाडु की इरोड के रहने वाले 17 वर्षीय प्रणव इलांगे ने अपनी मेहनत और उपलब्धियां के दम पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. प्रणव को अमेरिका की प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, जहां उन्हें करीब 3.55 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली है. यह स्कॉलरशिप 4 साल की पढ़ाई के दौरान उनके ट्यूशन फीस और रहने से जुड़े खर्चे के लिए है.

ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की आठ आइवी लीग यूनिवर्सिटी में शामिल है. वहीं प्रणव ब्राउन यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ और एप्लाइड मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे. इन दोनों सब्जेक्ट के जरिए वे गणित, तकनीकी और डेटा को हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को समझने और उनके समाधान विकसित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. प्रणव को ब्राउन के अलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्ग कॉन्ग की ओर से भी 100 फीसदी स्कॉलरशिप का ऑफर मिला था. 

13 साल की उम्र से शुरू की तैयारी 

प्रणव की सफलता के पीछे कई वर्षों की तैयारी और मार्गदर्शन रहा है. उन्होंने महज 13 साल की उम्र में डेक्सटेरिटी ग्लोबल के नेशनल स्कोलर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़कर अपनी अंतरराष्ट्रीय एकेडमी की जर्नी की तैयारी शुरू की थी. इस दौरान उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ नेतृत्व, समस्या समाधान और अलग-अलग तरीके से सोचने का प्रशिक्षण मिला. उनकी एकेडमी उपलब्धियों में आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर्स के बीच पहचान बनाना भी शामिल है. उन्हें आईजीसीएसई मैथमेटिक्स में वर्ल्ड टॉपर ऑफ का गौरव भी मिला. गणित में उनकी रुचि सिर्फ अच्छे अंक हासिल करने तक सीमित नहीं रही. वह इसे वास्तविक समस्याओं को समझने और उनके समाधान तलाशने के माध्यम के तौर पर भी देखते हैं. 

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प्रणव का इंट्रेस्ट गणित और तकनीक में

प्रणव का इंट्रेस्ट सॉफ्टवेयर, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में रही है. धीरे-धीरे उनका फोकस इस बात पर बढ़ा कि टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को हल करने में किस तरह किया जा सकता है. उनका फ्यूचर का टारगेट पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम करना है. वह ऐसी तकनीक को डेटा आधारित व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, जिससे सरकारों और समुदायों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने में मदद मिल सके. खासतौर पर ऐसे इलाकों के लिए काम करना उनका टारगेट है, जहां जरूरी जानकारी और संसाधनों तक लोगों की पहुंच सीमित है. 

ब्राउन यूनिवर्सिटी में शुरू होगा नया सफर 

1764 में स्थापित ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की प्रतिष्ठित आइवी लीग यूनिवर्सिटीज में शामिल है. यहां एडमिशन मिलने के बाद प्रणव की पढ़ाई का अगला स्टेज अमेरिका में शुरू होगा. प्रणव के लिए ब्राउन में एडमिशन सिर्फ एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की उपलब्धि नहीं है. वह वहां अपनी रुचियों को और विकसित करने और यह समझने की कोशिश करेंगे कि गणित, डेटा और तकनीक को सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Aug 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Education News Brown University Pranav Ilango Brown University Scholarship
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