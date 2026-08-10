नीट यूजी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग शुरू, जानिए राज्यों में क्या है? काउंसलिंग का स्टेटस

NEET UG Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए नीट यूजी 2026 के राउंड-1 की चॉइस फिलिंग शुरू कर दी है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 अगस्त से ही शुरू हो गई थी, जबकि उम्मीदवार 7 अगस्त से अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्स चुनकर उन्हें प्राथमिकता के क्रम में भर सकते हैं. इस बीच एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने के लिए रिसेट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की है. वहीं अलग-अलग राज्यों में नीट यूजी की काउंसलिंग अलग-अलग चरणों में चल रही है. कहीं आवेदन प्रक्रिया जारी है, तो कहीं कुछ राज्यों में मेरिट और अगले चरण की तैयारी भी चल रही है.

रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का भी मौका

एमसीसी ने राउंड 1 के लिए रिसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी उपलब्ध कराया है. अगर किसी उम्मीदवार ने रजिस्ट्रेशन के दौरान गलती से गलत जानकारी भरी है या कोई गलत ऑप्शन चुन लिया है, तो वह इस सुविधा के जरिए अपनी जानकारी में सुधार कर सकता है. यह सुविधा 12 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 तक उपलब्ध रहेगी. उम्मीदवारों को तय अवधि के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जांच कर जरूरी सुधार करने होंगे.

राज्यों में अलग-अलग चरण में चल रही काउंसलिंग

ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के साथ राज्य स्तर पर होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग अलग प्रक्रिया है. राज्यों की अपनी रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट की तारीखें हैं. फिलहाल केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब में प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर चल रही है.

केरल में नीट स्कोर जमा करने की प्रक्रिया

केरल में कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ओर से केईएएम 2026 के तहत मेडिकल और मेडिकल-अलाइड कोर्स के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से नीट यूजी 2026 के रिजल्ट की जानकारी मांगी जा रही है. राज्य में अभी एमबीबीएस और बीडीएस राउंड-1 की चॉइस फिलिंग या सीट अलॉटमेंट का चरण शुरू नहीं हुआ है. नीट स्कोर जमा होने और आवेदन की जांच पूरी होने के बाद राज्य मेरिट और अलॉटमेंट प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

आंध्र प्रदेश में 12 अगस्त तक आवेदन

आंध्र प्रदेश में डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 2026-27 के एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए है. यह प्रक्रिया कम्पीटेंट अथॉरिटी कोटा के तहत हो रही है. आवेदन की आखिरी तारीख 12 अगस्त रात 9:00 बजे हैं. वहीं प्रमाण पत्र और उम्मीदवारों की ओर से दर्ज आपत्तियों की जांच के बाद नीट यूजी 2026 रैंक और एलिजिबिलिटी के आधार पर राज्य मेरिट तैयार की जाएगी. फिलहाल चॉइस फिलिंग और राउंड-1 सीट अलॉटमेंट की तारीख जारी नहीं की गई है.

तेलंगाना में भी 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन

तेलंगाना में कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने नीट यूजी 2026 के राज्य स्तर पर योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 अगस्त शाम 6 बजे हैं. इसके बाद राज्य मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर वेब ऑप्शन तथा सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अनुसार आगे बढ़ेगी.

कर्नाटक में काउंसलिंग आगे बढ़ी

कर्नाटक में कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी पहले ही यूजी नीट 2026 काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ा चुका है. राज्य में मेडिकल और डेंटल एग्जामिनेशन एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है. उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस एंट्री और आगे होने वाली सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया के लिए केईए के यूजी नीट 2026 शेड्यूल को देखना होगा. यानी इन राज्यों की तुलना में कर्नाटक काउंसलिंग के अगले चरण में पहुंच चुका है.

ये भी पढ़ें-नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन का आखिरी मौका, फार्म भरने की आखिरी तारीख आज

तमिलनाडु में भी आवेदन प्रक्रिया पूरी

तमिलनाडु में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए आवेदन का चरण पूरा हो चुका है. फिलहाल मेडिकल सेलेक्शन कमेटी पात्रता और उम्मीदवारों की ओर से दर्ज शिकायतों से जुड़े मामलों को देख रही है. ऑफिशियल पोर्टल पर सरकारी और मैनेजमेंट कोटा के तहत अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों के लिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. राज्य में राउंड-1 की चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है.

पंजाब में एडमिशन पोर्टल एक्टिव

पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नीट यूजी 2026 के एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए पोर्टल एक्टिव कर दिया है. राज्य में प्रक्रिया फिलहाल आवेदन चरण में है. वहीं राउंड-1 की चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट की पूरी तारीखें अभी सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें-तमिलनाडु के प्रणव इलांगो ने रचा इतिहास, मिली 3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI